Başkan Çopuroğlu: "Misyonumu tamamladığım kanaatindeyim"

21.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:00

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yapılacak olan il ve ilçe kongreleri ile ilgili bilgiler verdi. İlçe kongrelerinin Türkiye genelinde 22 Şubat'ta başlayacağını ardından il kongrelerinin yapılacağını vurgulayan Başkan Çopuroğlu aday olmayacağını belirterek; "17 belediyenin 17'sini aldık. Dolayısıyla misyonumu tamamladığım kanaatindeyim" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile birlikte Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basının demokratik toplumlarda dördüncü güç olduğunu ve sorunlarının takipçisi olacağını kaydeden Milletvekili Hülya Nergis; "Basın, dünyanın dördüncü gücü. Yasama, yürütme, yargının yanında basın demokratik toplumlarda dördüncü güç olarak kabul ediliyor. Nitekim bizim elimiz, gözümüz, kulağımız sizlersiniz. Siyasilerle basının iç içe olması, diyalog halinde olması lazım. Toplum içerisinde yapılan her konunun, çalışmalarımızın tabana ulaşması ve insanların duyması noktasında sizlere çok ihtiyacımız var. Demokratik, şeffaf toplumların olmazsa olmazı basındır. Kayseri'de de 15 civarında gazetemiz, 25 civarında internet sitemiz, 11 kadar televizyonumuz var. Ciddi anlamda bu sektörde çalışan çok fazla insanımız var. Ciddi bir istihdam oluşturuyorsunuz, ciddi bir çalışma ortaya koyuyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Tabi ayrıca bize iletilen bazı talepler var, özellikle basın sektöründe KDV'nin indirilmesiyle alakalı. Bunları ilgili birimlere ileteceğiz, takipçisi olacağız. Sahip çıkmaya gayret edeceğiz. Malum ülke gündemi, dünya gündemi yoğun. Ortadoğu'da türbülans devam ediyor. Malum Libya ile alakalı dün Berlin'de bir anlaşma imzalandı. Türkiye çok yönlü, ikili ilişkileri sıcak tuttuğu farklı bir politika dış siyasette izliyor. Şu dönemde geçmişte olduğu gibi bloklaşma kalmadı. Dünya siyasetinde çok daha etkin bir politika izlemeniz, ikili ilişkileri çok yoğun bir şekilde götürmeniz gerekiyor. Nitekim günden güne de değişen bir politika var. Ekonomide de iyiye doğru bir gidiş var" şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise geçtiğimiz hafta katıldıkları grup toplantısında 17 ilçenin 17'sinin de alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memnuniyetini gördüklerini ifade ederek; "Kayseri'de geçtiğimiz hafta bugün itibariyle 17 belediyemizin 17'sinin ittifaka geçmesini taçlandırmış olduk. Genel merkezimizde milletvekillerimizin de iştirak ettiği grup toplantısına katıldık. Türkiye'de ilk geçen belediye başkanı olması sıfatıyla da Kayseri'nin adını gündeme taşıma fırsatımız oldu. Bu manada cumhurbaşkanımızın memnuniyetini görmüş olduk. Bu süreçte önümüzdeki günlere bakıyoruz. Her gün farklı atmosferlerde, milletvekillerimiz farklı sahalarda çalışmalarına gayret ediyor. Tabiri caizse tam saha pres dedik göreve geldiğimiz gün itibariyle. Tam saha prese devam ediyoruz. Bugün 16 ilçemizin 16'sında da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız mutlaka destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İl ve ilçe kongreleri hakkında da bilgiler veren Çopuroğlu; "Kısmet olursa 22 Şubat'ta başlayacak olan bir kongre sürecimiz var. Tabi süreç Türkiye genelinde 22 Şubat'ta başlıyor, Kayseri'de belki biraz daha geç başlayabilir. Hesaplarımıza göre Mart'ın ikinci yarısından itibaren ilçe kongre süreçlerimiz başlayacak. Tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa 20 gün zarfında bitirmeyi planlıyoruz. Amacımız, Ramazan ayına gelmeden önce tüm ilçe kongrelerini bitirip Ramazanı Şerif'ten sonra da il kongresine odaklanmak. Şimdiye kadar birlik ve beraberlik içerisinde geldik. İnşallah bundan sonraki süreci de bu formatta devam ettireceğiz. Üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz" dedi.



Basın mensuplarının 'tekrar aday olacak mısınız' sorusuna; 'değilim' diyerek cevap veren Başkan Çopuroğlu; "Görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Elhamdülillah '17 belediyenin 17'sini alacağız' dedik, Allah da nasip etti. 17 belediyenin 17'sini aldık. Dolayısıyla misyonumu tamamladığım kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA