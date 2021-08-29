Başkan Çopuroğlu: "30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir"
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Başkan Çopuroğlu: "30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir"

Başkan Çopuroğlu: '30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Yüce milletimiz, Başkomutan Atatürk'ün önderliğinde birleşerek 30 Ağustos 1922 tarihinde büyük bir zafer kazanmıştır. Yalnız bizim için değil dünyadaki tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı verdiği mücadelede onur vesilesi olan 30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun bağımsızlığını ve devletimizin bölünmezliğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Kahraman ordumuz içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek bu cennet vatanı bizlere hediye etmişlerdir. İnanıyorum ki gelecek nesillerimiz de verilen eşsiz kurtuluş mücadelesini ve bu büyük zaferi neden ve sonuçlarının idrakine vararak bu coğrafyadaki emperyalist emellerin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının nezdinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çopuroğlu: "30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir" - Haberler
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