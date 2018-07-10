Başkan Çelik: "Şehir Adına Yapılanları Herkes Sahiplenmeli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Caddesi'nde yaptıkları yol ve kaldırım çalışmasıyla ilgili balıkçılar ve yanlarında bulunan esnaflar adına yapılan açıklamayı manidar bulduğunu belirtti. Başkan Çelik, Türkiye'de esnaflara en büyük desteği veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasını da şehrin ve esnafın ortak çıkarlarını gözeterek yaptığını dile getirdi. Başkan Mustafa Çelik, şehrin en işlek caddesindeki tıkanmayı ortadan kaldıran düzenlemeye bu şehri seven herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin 1 milyon 376 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Nüfusun tamamına en sağlıklı hizmeti vermek ve Kayseri'nin sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çelik, her alanda önemli işler yaptıklarını; ama ulaşıma çok daha fazla önem verdiklerini söyledi. Bu önem doğrultusunda 2017 yılını Ulaşım Yılı ilan ettiklerini ve 2018 yılında da hız kesmeden projelere devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "Bir taraftan katlı kavşaklarla trafiği kesintisiz hale getirirken, bir taraftan da yeni bulvarlar açarak yoğunluğu dağıtıyoruz. Bir yandan 50 ayrı kavşakta yaptığımız düzenlemelerle trafiği daha akıcı hale getirirken diğer yandan da Talas Yolu, Sivas Caddesi ve Harikalar Diyarı Yolu gibi pek çok caddede genişletme çalışmalarıyla şerit sayısını artırarak trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların söz konusu bölgelerdeki trafiği ne denli rahatlattığının en yakın şahidi hemşehrilerimizdir" dedi.

Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Forum Kayseri önünde de benzer bir düzenlemenin yapıldığını ifade eden Mustafa Çelik, caddenin bu kısmında trafiğin nasıl kilitlendiğinin başta cadde esnafı olmak üzere herkes tarafından bilindiğini söyledi. Bir şeridi park olan yolun ikinci şeridine de alışveriş yapmak isteyenlerin araçlarını park etmesiyle tek şeride düşen caddede uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve bu durumdan başta bölge esnafları olmak üzere herkesin rahatsız olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Trafikte yaşanan rahatsızlığın giderilmesi için yaptığımız düzenlemeyle esnafımızın çıkarlarını da gözetmekteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa bakışı ve esnafa vermiş olduğu destek Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunu da esnaf temsilcileri her vesileyle dile getirmiştir. Hal böyle iken farklı değerlendirmeler yapmak doğru olmamıştır. Esnafın da ifade ettiği gibi Sivas Caddesi, şehrimizin en işlek caddesidir. Bu caddede trafiğin düzenli bir şekilde seyretmesi için pek çok çalışma yapılmış; ancak iki şeride araç park edilmesi nedeniyle trafik sıkışıklığı önlenememiştir. Park yasağına rağmen iki sıra park nedeniyle tek şeride düşen araç trafiğinin sabah ve akşamki pik saatlerde tamamen tıkandığına şehrimizde yaşayan herkes şahittir. 1 milyon 376 bin olan nüfusumuzun çoğunluğunun kullandığı bir caddede uzun araç kuyrukları oluşmasını kenara çekilerek izlememizi kimse bizden bekleyemezdi. Böyle bir durumda bir düzenleme yapılması kaçınılmaz olmuş ve yapılan istişareler sonucu bugünkü düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemenin yapılacağını geçen yıl ve bu yıl defalarca dile getirdim. Yaya korkulukları, yaya yolları ve otobüs durağında yapılan değişiklikle ilgili çalışmalar yapılırken gece gündüz farklı saatlerde defalarca bölgeye giderek incelemelerde bulundum ve esnafla gerek belediyemizde gerekse esnaflarımızın iş yerlerinde toplantılar yaptık. Yaptığımız bu çalışma şehrin birçok kesimi tarafından takdir topladı ve çok sayıda teşekkür telefonu aldık. Bu şehir esnaf şehridir ve benim esnaf dostu olduğumu herkes bilir. Bunun tersini ifade etmek hakikati örtmez" diye konuştu.

"Balıkçılarla yeni proje üstünde çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu bölgedeki balıkçı esnafının işyerlerinin iki cepheli olduğunu da dile getirerek balıkçı esnafıyla birlikte işyerlerinin arka cephesi olan Uluğ Sokak'ta yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da hatırlattı. Balıkçı esnafının da talebi üzerine Uluğ Sokak'ta proje çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Çelik, "Sokağın bugünkünden çok daha güzel bir hale getirilmesine yönelik birkaç tane proje hazırlandı. Bu projeler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Buradaki işyerine gelen müşterilerin otopark ihtiyacı için de Yeniçay Sokak'ta otopark düzenlemesi yapıyoruz. Ayrıca Hunat Katlı Otoparkı'nda alışveriş için gelen müşterilere ücretsiz otopark imkanı verebileceğimizi esnafımıza ilettik. Tüm bu çalışmalara rağmen Büyükşehir Belediyemizin farklı şekilde gösterilmek istenmesi doğru değildir" dedi. - KAYSERİ