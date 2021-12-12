Başkan Büyükakın'dan çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği

KOCAELİ (Habermetre) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle kırsalda seraları zarara uğrayan 146 çiftçiye, kötü hava koşullarına dayanıklı yüzde 70 hibeli sera naylonu desteği verilmesi talimatını üzerine ekipler harekete geçti. "Kent genelinde çiftçilere önemli destekler sağlayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde il genelinde yaşanan lodos ve sağanak nedeniyle 6 ilçede 146 çiftçiye ait 78 bin 277 metrekare alandan oluşan 250 sera hasar gördü. En çok hasar ise Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşandı. Bu zararları gidermek ve çiftçimizin yanında olmak için bu desteği veriyoruz" dedi.

DAĞITIMLAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 146 çiftçiye, talepleri üzerine sera naylon dağıtımına başlandı. Şiddetli rüzgar ve yağıştan seraları zarar gören çiftçilere yüzde 70 hibeli sera naylonu dağıtımı, İzmit ilçesi fuar alanındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor.

ÜRETİCEİLERDEN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Çiftçilere can suyu olacak destek kapsamında, 13, 5 metreye 46 metre ebadındaki UV+AB+EVA+IR katkılı, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edilmeye başlandı. Seraları zarar gören üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sera naylonu desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

DAHA ÖNCE 3, 5 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın önemsediği tarımsal desteklerden biri olan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, bu yıl içinde 300 çiftçiye tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli modern sera desteği sağlanmıştı. Modern seracılığı yaygınlaştırarak, daha sağlıklı ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilen proje kapsamında, modern seralar kurularak üretime hazır halde üreticilere teslim edilmişti. Çiftçilerin gelirinin artırılması ve modern seralarda pazar değeri yüksek ürünler elde etmeleri amaçlanan proje ile çiftçilere yaklaşık 3, 5 milyon liralık katkı sağlanmıştı.

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