Başkan Böcek Alanya'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek iki gün sürecek Alanya temaslarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek iki gün sürecek Alanya temaslarına başladı. Başkan Böcek programın ilk gününde Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçeleri sık sık ziyaret ederek hem belediyenin yatırım ve çalışmalarını yerinde görüyor hem de esnaf ve STK temsilcileriyle bir araya geliyor. Başkan Böcek, bu kapsamda belediye bürokratları ile birlikte Alanya'da iki gün sürecek bir çalışma programı gerçekleştiriyor. Başkan Böcek'e CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak yeni göreve başlayan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ürkmezer de Alanya gibi dünyanın marka olmuş bir yerinde göreve başlamaktan mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Ürkmezer, "Sizleri Alanya'mızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya'mıza daha güzel hizmetler vermek için valimizin önderliğinde Büyükşehir Belediyemizle de işbirliği içinde çalışacağız " dedi.

"Böcek'e teşekkür"

Başkan Böcek daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Başkan Böcek, kardeş belediyeler olarak gördüğü Büyükşehir ve Alanya Belediyeleri olarak yapılması gereken ne varsa görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi döneminde de Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları destek için teşekkür etti. Bugüne kadar hep işbirliği içinde güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Yücel, "Alanya Toptancı Hali konusunda halcilerin istekleri var. Tek çatı altında toplanmasından yanayız. Diğer yandan Alanya'nın 30 yıllık hayali olan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni Alanya'ya kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. " dedi.

Başkan Böcek, Alanya Belediyesinin ardından CHP Alanya İlçe Teşkilatı ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığını ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA