Başkan Ayşe Çakmak Mesaiye Esnaf Ziyaretiyle Başladı
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Başkan Ayşe Çakmak Mesaiye Esnaf Ziyaretiyle Başladı

Başkan Ayşe Çakmak Mesaiye Esnaf Ziyaretiyle Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sabah erken saatlerde yapımı devam eden kavşak çalışmalarını incelemesinin ardından esnafı ziyaret etti.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sabah erken saatlerde yapımı devam eden kavşak çalışmalarını incelemesinin ardından esnafı ziyaret etti.

Kardeş Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Siverek Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda yapımı süren kavşak çalışmalarını inceleyen Başkan Ayşe Çakmak, daha sonra bölge esnafını ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale ve belediye başkan yardımcılarıyla 15 Temmuz Demokrasi Caddesi esnafını gezen Başkan Çakmak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Ayşe Çakmak, talep ve önerileri not aldı.

Esnafın kavşak konusundaki memnuniyetini dile getirdiği ziyaret esnasında Ofis Park çalışmalarının kısa sürede başlayacağı bildirildi.

Sabahın erken saatlerinde esnafla bir araya gelmenin kendisine enerji verdiğini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Esnaflarımız ile sık sık bir araya gelir istişarelerde bulunur, kendilerine devam eden çalışmalar konusunda bilgi veririz. Biz göreve 'bu şehri beraber yöneteceğiz' şiarıyla başladık ki şu an şehrimizdeki tüm kesimlerle bir araya gelerek bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün de Atatürk Bulvarı'nda devam eden çalışmaları inceledikten sonra bölge esnafımızı ziyaret ettik. Ziyarette son birkaç yıldır esnafımızın ısrarla dile getirdiği 15 Temmuz Demokrasi Caddesi'ndeki beton bariyerlerin kaldırılması talebinin karşılanmasıdır. Esnafımızdan bu konuda gayet olumlu dönüşler aldık. Hedefimiz esnafımızın ya da vatandaşımızın bu tür taleplerini zaman kaybetmeden yerine getirmektir. " diye konuştu.

Bulvarın yeniden düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten cadde esnaflarından Hakan Koldan, "Yaklaşık 6 yıldır beton bariyerler nedeniyle trafikte ciddi sorunlar yaşanıyordu ki biz esnafları da iş konusunda zora sokuyordu. Yapılan düzenlemeyle yeni bir kavşağa kavuştuk ve trafikte rahatladı. Bu sayede işlerimizin yeniden açılacağını umut ediyoruz. Yapılan çalışmayı çok beğendik, Belediye Başkanımız Ayşe hanımın şahsında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Bir başka cadde esnafı Murat Akın da trafiğin rahatladığını söyleyerek yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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