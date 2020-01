Başkan Avcı projelerini anlattı

28.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:21

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye başkan yardımcıları Fikrettin Kocaman, Kadir Uzun ve Feyyaz Çiftçi ile birlikte düzenlediği toplantıda belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Plevne Mahallesi Millet Kıraathanesinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Avcı Elazığ'in Sivrice İlçesi merkezli olarak meydana gelen ve Malatya ilinide etkileyen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak "1607 vatandaşımız da tedavi edilmek üzere hastahanelere kaldırılmışlardır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Bizler de ALGEM birimimiz vasıtasıyla 25 Ocak Cumartesi günü 2028 adet konserve gıda malzemesini Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam etmektedir. Bizler de ALGEM aracılığı ile yapılacak olan kullanılmamış durumdaki ayni ve diğer yardımları toplayarak AFAD işbirliği ile Elazığ ve Malatya illerimize göndereceğiz. Çok şükür ki Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İlçemizde AFAD tarafından belirlenen 155 adet Acil Toplanma Alanı mevcuttur. Bu toplanma alanlarına Belediyemiz web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz"dedi.



Altıeylül'de kentsel dönüşüm



Kent merkezimizin bazı bölgelerinde eski imar planlarına ve mevzuata aykırı yapıların olmasının mevcut imar planlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Başkan Avcı "Sosyal donatı alanlarının yetersiz olması gibi faktörlerden yola çıkılarak ilçemizde Gümüşçeşme Mahallesinin bir kısmı ve Dinkçiler, Hacıilbey Mahallelerinin bir kısmı kentsel dönüşüm bölgesi belirlenmiştir. Her iki bölgede de yapılaşmanın sadece yüzde 19 oranında ruhsatlı olduğu tespit edilmiştir. Bu kentsel dönüşüm çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaya sunulmuş ve konu hakkında cevap beklenmektedir. Gümüşçeşme Mahallesinde 450 bin m2 alan içerisinde kentsel dönüşüm ili ilgili olarak 930 hane üzerinde anket yapılmış olup bu anket değerlendirildiğinde; ankete katılanların yüzde 60 'ını Kentsel dönüşüm ile konutunun yenilenmesini istediği ve mülkiyet hakkının korunarak aynı bölgede eski evine eş eşdeğer yeni bir ev verilmesinin istemişlerdir. Dinkçiler, Hacıilbey Mahallesinde ise 200 bin m2 alan içerisinde Kentsel Dönüşüm ile ilgili olarak 492 hane üzerinde anket yapılmış olup bu anket değerlendirildiğinde; ankete katılanların yüzde 50'sini kentsel dönüşüm ile konutunun yenilenmesini istediği ve yüzde 46'sı mülkiyet hakkının korunarak aynı bölgede eski evine eş eşdeğer yeni bir ev verilmesinin istemişlerdir"şeklinde konuştu.



Altıeylül Dijital Onay Sistemine



Konuşmasında belediyenin dijital hizmetler konusuna da değinen Başkan Avcı "Belediyemiz 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tamamen Altıeylül Dijital Onay Sistemine (ALDOS) geçmiş Bu sistem sayesinde mal sahipleri, proje müellifleri, yapı denetim şirketleri ve müteahhitler belediyeye gelmeden projelerinin belediyemiz internet sitesine yükleyip imzalayabilmektedir. ALDOS üzerinden bu güne kadar 215 adet yapı ruhsat başvurusu sonuçlandırılarak yapı ruhsatı düzenlenmiştir. ALDOS'un hayata geçmesi ile yapı ruhsat işlemlerinde daha hızlı, daha şeffaf, daha ekonomik bir yapıya geçilmiştir. 2018 yılında hizmete giren Altıeylül Kent Rehberi ile belediyemiz internet sitesinde sınırlarımız içerisindeki önemli yerleri, Afet toplanma yerlerini, pazar yerlerini ve güzergahları gibi vatandaşın ihtiyaç duyabileceği bilgileri harita üzerinden görebilmektedir. Yine bu site üzerinden vatandaşlarımız parsellere ait imar bilgilerini belediyemize gelmeden öğrenebilmektedir. Dijital Arşiv Projesi (DAP) sayesinde belediyemiz kayıtlarında bulunan bütün yazılı evrak ve projelerin tamamı taranarak dijital olarak arşivlenmiştir. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç duyabileceği evraklar, projelere ve bilgilere hızlı şekilde ulaşılarak taleplere karşılık verilmektedir. BRIDGE ise 21 Ekim 2019 tarihinde faaliyete başlamış 2019 yılında 5 bin 908 olmak üzere bugüne kadar 7 bin 118 talep oluşturulmuş olup 6.966 tanesi tamamlanmıştır. Tamamlanma oranı yüzde 98'dir ve talepler 3 gün içinde tamamlanmaktadır"dedi.



ALMEK'ten akıllı kart sistemi



ALMEK hakkında bilgiler veren Başkan Avcı "ALMEK kurslarımızda, 24 ayrı modülde 38 kurs açılmış, 846 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmış, 65 kursiyerimiz bu kurslardan aldıkları sertifikalarla iş sahibi olmuşlardır. ALMEK kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin 3-5 yaş arası çocuklarımızdan 92 çocuğumuzu Çocuk Faaliyet evimizden faydalandırdık. Sosyal marketimizden 31 Aralık 2019 tarihinde faaliyetine son verilinceye kadar 10 bin 607 aile gıda yardımından faydalanmıştır. Akıllı Kart Sistemi ile ihale teknik şartnamemizde belirtilen, Altıeylül sınırları içerisinde en az beş market ve bu marketlerin en az 20 şubesinde alışverişlerini yapacaklar. Her ayın son gününe kadar değerlendirmeler yapılacak, her ayın 2'sine kadar kartlara yüklemeler yapılacak ve vatandaşlarımız her ayın 3' ünden ay sonuna kadar alışverişlerini yapacaklardır. Bir sonraki aya bakiye devretmesi olmayacaktır. 3 Şubat 2020'den itibaren vatandaşlarımız alışverişlerini yapabileceklerdir. Çölyak hastalarımıza 3 er ay arayla olmak üzere 15 ailemize gıda kolisi yardımında bulunduk. giyim mağazamızdan 993 ailemize sıfır kıyafet yardımında bulunulmuştur. 159 ihtiyaç sahibi çocuğumuza kırtasiye yardımı ve 4 bin 370 kitap dağıtımında bulunduk. 38 çocuğun katıldığı sünnet şenliği etkinliğimizi icra ettik. 152 ailemize Odun yardımını, 303 ailemize kömür yardımımızı ulaştırdık. Ramazan ayında 162 aile 356 kişi olmak üzere her gün iftar yemeği ulaştırdık. Evde temizlik hizmetlerimizden 65 ailemiz faydalanmıştır. 323 öksüz yetim çocuklarımızla birlikte Bursa,Uludağ ve Edirne'ye tarih ve kültür gezileri düzenledik"şeklinde konuştu.



Kültürel belediyecilik ve kırsal hizmetler



Sosyal ve kültürel hizmet alanlarında toplam 54 program icra edildiğini belirten Başkan Avcı "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği protokolü dahilinde Haydi Sende Oku, Altıeylül Ecdadının izninde gibi ödüllü yarışmalar ve Yaz Okulları Protokolü, Çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. 22 Amatör Spor Kulüplerine destek verilmiştir. Altıeylül Türk Müziği Eğitimi ve Sanat Merkezinde toplam da kurs gören 212 kursiyerimiz vardır. 24 Haziran 2019 - 9. Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz spor okullarına 780 öğrenci katılmıştır. Atatürk parkında havuzda bin 600 öğrenci yüzme kursuna kaydolmuş. Ayrıca 4 bin vatandaşımız bu havuzdan istifade etmiştir. 2016 yılında İlçemiz Nergis Mahallesi ve Pamukçu Mahallesi arasında izole halde bulunan 70 dönümlük alanın; 20 dönümlük kısmına 7 çeşit meyve ağacı dikimi, 20 dönümlük kısmına lavanta ekimi, 30 dönümlük alana tıbbi aromatik bitkilerle buğday ekimi yapılmıştır. Bu alana bitişik 106 dönüm mera arazisi içerisinde tıbbi aromatik bitkilerin ekimi için proje hazırlanmış mera komisyonuna sunularak tahsisi istenecektir. Nergiz köy tüzel kişiliği tarafından kiralanan 43 bin 950 m2 alan kira sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak geri alınmış. Bu alanda da organik tarım ürünleri yetiştirilecektir"dedi.



Temizlik hizmetleri



Temizlik hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Avcı "2019 yılı toplanan evsel atık miktarı 64.259 ton 2019 Yılı içerisinde toplam 36.109 Adet çöp konteyneri dezenfektasyonu yapılmıştır. 2019 Yılı Merkez ve Kırsal Olmak üzere mahallelerimiz ve renkli caddelerimiz olmak toplam 432 adet çöp konteyneri dağıtımı yapılmıştır. İlçemiz genelindeki camiler, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerinin temizliği belirli bir program dahiline ve ihtiyaca göre sürekli olarak yapılmaktadır. 2019 Yılı içerisinde 617 adet cami temizliği ve 759 adet ev temizliği yapılarak vatandaşlarımıza hizmet sunulmuştur. İlçemiz genelinden, 2 bin 221 ton geri dönüştürülebilir atık toplanmıştır. 2'li toplama ekipmanları olarak Belediyemiz tarafından 3500 adet diğer atıklar iç mekan kutusu dağıtımı yapılmış olup; 500 adet de kırmızı renkli pil atıkları için iç mekan kutusu konulmuştur. Merkez ve kırsal mahallerimizde yapılan renkli caddeler ve duvar resim çalışmaları toplam 25 km Kaldırım boyaması toplam 12 Adet sokak, kurum ve bina boyama işi. Kurum ve bina boyama işi, boyama, İmamevi ve cemevi tamiratları, gabion duvar, su tahliyesi, Fırın Yapımı, Menfez tamiratı gibi 39 adet çalışma yapılmıştır. 2019 yılında tamamlanan İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi 15 Eylül 2018 temeli atılmış ve 6 Eylül 2019 tarihinde açılışı yapılmıştır"şeklinde konuştu.



TOKİ



Balıkesir'e yapılacak 3 bin 500 adet TOKİ konutlarının 3 bin 50 adedinin Altıeylül ilçesinde yapılacağını söyleyen Başkan Avcı "İlçemiz Gaziosmanpaşa mahallemizde 2300 adet, Dinkçiler mahallemiz sınırlarında 750 adet toplam 3 bin 50 adet konut yapmak üzere ilana çıkmış 15 Ocakta 2020'de başvuru süre tamamlanmış. Müracaatlar 4 bin 917 GOP'daki TOKİ'ye, Dinkçiler TOKİ'ye 1869 Adet müracaat olmuştur"dedi.



Sayıştay tarafından denetim geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Avcı "Sayıştay müfettişlerinden 2 saatlik bir brifing aldım. Müfettişler Altıeylül Belediyesinde mali konuda her hangibir sıkıntılı burguya rastlanmadığını söylediler. ve bazı çalışmalarımızın diğer belediyelere örnek olacak durumda olduğu saptanmış. Önümüzdeki dönemde çok daha kaliteli ve verimli belediye olacağımız söylendi. buda beni çok mutlu etti"şeklinde sözlerini tamamladı. - BALIKESİR

