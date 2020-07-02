Başkan Arda, 'Beni koltuktan indirmek isteyenler hayal görüyor'
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Başkan Arda, 'Beni koltuktan indirmek isteyenler hayal görüyor'

Gaziemir Belediye Meclisinde konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, "Aslanlar gibi bu koltuktayım. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım" dedi.

Başkan Arda, 'Beni koltuktan indirmek isteyenler hayal görüyor'
02.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:14

Gaziemir Belediye Meclisinde konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, "Aslanlar gibi bu koltuktayım. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle 3 aydır toplanamayan Gaziemir Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezinde salgına yönelik alınan önlemlerle gerçekleştirildi. Toplantıda, encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kendisinin koltuktan indirilmesi için senaryolar yazıldığını, bunu yapanların hayal gördüğünü belirterek, "Aslanlar gibi bu koltuktayım. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım" diye konuştu.

"Kime, neyi satıyoruz?"

12 milyon liralık vergi borcu karşılığında cami arazisinin Milli Emlak Müdürlüğüne devredilmesi yönünde yapılan çalışmanın, "Cami satıyorlar" şeklinde kamuoyuna sunulduğunu, bunun gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Arda, "Belediyenin 12 milyon lira vergi borcu var. Belediyenin neredeyse tüm malları hacizli. Çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek durumdayız. Gaziemir Belediyesinin 12 milyonluk vergi borcunu nasıl ödeyeceğiz? Kucağımızda bulduğumuz bir yapıyı idare etmeye çalışıyoruz. İller Bankasından gelen para yeterli değil. AK Parti'li belediyelerin bulduğu bir yöntemi kullanmaya çalışıyoruz. O camilere kimsenin dokunma şansı yok. Caminin arsasını belediyeden Milli Emlak Müdürlüğüne vermek istiyoruz. Kime, neyi satıyoruz? O cami oradan kalkacak, gökdelen mi dikilecek? Bu kadar masumane bir istek. Belediye meclisimiz onay verdi. Ancak Milli Emlak Müdürlüğünün bu devri onaylayacağını zannetmiyorum. Ama kendi belediyelerinize yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Benim riske edecek tek dairem var"

Memurların sosyal denge tazminatıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Başkan Arda, şöyle konuştu: "Sosyal denge tazminatı için yasada belirtilen bir sınır var. Elimiz kolumuz her türlü bağlanmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, memurlar belediye önünde eylem yaparken çiçekliğin üzerine çıkmış çekim yapıyor. Magazin muhabiri misin? Güç sizin elinizde. Yasayı koyan sizsiniz. Memur için kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Burada gelmişsiniz 'Memura bu parayı verin' diyorsunuz. Bursa'da Adalet ve Kalkınma Partili Büyükorhan Belediyesi memurlara verdiği sosyal denge tazminatını geri istiyor. Memur sendikasına da söyledim. 'Beni mahkemeye verin. Mahkeme karar versin ödeyeyim' dedim. Yasa taslağı hazırladım. TBMM'deki partilerin grup başkan vekillerine gönderdim. 'Yasayı değiştirin, önümüzü açın' dedim. Bunu da yapmıyorsunuz. Benim riske edecek tek dairem var. Başka varlığım yok. Mahkeme kararı ya da yasa değişikliği olmadan yapacağım bir şey değil."

Memur sendikası yanlış yapıyor

DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmenin ardından Abdullah Arda Meydanı'nda işçilerle ve sendika yöneticileriyle yaptıkları kutlamaya ilişkin de açıklama yapan Başkan Arda, DİSK'in kutlama duyurusunu yaptıktan sonra memur sendikasının aynı saatlerde eylem yapma kararı aldığını da ifade ederek, "DİSK Genel İş ile iyi bir sözleşmeye imza attık. 'Kutlamasını yapacağız' diye duyurusunu yaptık. Memur sendikası kalkıyor aynı güne, belediye önünde eylem yapma kararı alıyor. Ondan sonra diyor ki, 'belediye başkanı işçiyle memuru birbirine düşürüyor.' Kararı alan belediye ve işçi sendikası çok önce bunu açıkladı. Memur sendikası yanlış yapıyor" sözlerine yer verdi.

"İşçinin güvencesi benim"

1 Mayıs'ta görev yerlerine giderken İşçi Bayramı ile ilgili slogan atan işçilere kesilen cezaları da değerlendiren Başkan Arda, "İşçilerin güvencesi benim. O paraları onlara ödetmem" dedi. İşçilerin 1 Mayıs'ı kutlamak için belediye başkanından izin almasına gerek olmadığını da vurgulayarak şöyle konuştu: "Yüzyıllar boyunca verilmiş mücadeleyle elde edilmiş İşçi Bayramı'nı kutlamak için Gaziemir Belediye işçisi benden izin almak zorunda değil. İşçiler o gün işine 1 saat geç gider, o işini de aslanlar gibi bir saat geç bırakır. Gaziemirli balkonlardan alkışlıyor, emniyet müdürü denk gelmiş rutin kontrolde. Adalet ve Kalkınma Partililer bu cezayı onaylıyor musunuz? Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarmışsınız, 2 yıl boyunca KHK'li tüm işçilerin özlük haklarını artıramıyoruz. Niye? Bırakın belediye işçiyle, sendikayla otursun anlaşsın. Siz, 2 bin 300 lira kazanan işçiye kesilen 3 bin 100 lira cezayı onaylamış oluyorsunuz. Kaymakam resmi yazıyla belediyemize soruyor, 'Belirtilen saatlerde görev yapan personel kimlerdir?' diye. Ne yapacağız cevabı göndermeyecek miyiz? Çalıştığını ilettiğimiz 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesiliyor. Kaymakamın istediği yazıya yanıt veriyorsun, ceza kesiliyor. Dört kamyona ceza kesiliyor, neden, otobüs durağını işgalden. Trafik yok, sokağa çıkma yasağı var. Dört kamyonumuz otobüs durağını işgal etmiş. O paraları o işçilere ödetmeyeceğim. Onların güvencesi benim."

"Siz yanlış yere aday olmuşsunuz"

AK Parti'li meclis üyelerinin sosyal medyadan "ot", "çukur" fotoğraflarını paylaştığına, bunun "sosyal medya siyaseti" olduğuna dikkat çeken Başkan Arda, "Bırakın sosyal medya siyaseti yapmayı; biriniz atmaca, biriniz tutmaca. Fotoğraf paylaşmakla bu iş olmaz. Muhtarlar bunu yapıyor zaten. Siz yanlış yere aday olmuşsunuz. Israrla sorunları bize taşıyın. Biz de elimizden geldiğince çözelim" diye konuştu.

"Gaziemirliler her şeyin farkında"

Salgın süresince çıkarılan genelgeler ile personelin yarısının kronik rahatsızlık raporlarıyla görevine gelemediğini, Torbalı Cezaevinden gelen 45 personelin de af ile evlerine döndüğünü kaydeden Arda, "Bu süreçte kalan işçilerimiz adeta telef oldu. Çok yoruluyorlar. Hafta sonu dahi çalışıyorlar. Çekip fotoğraf paylaşıyorsunuz. Paylaşımın altında hakaretin bini bir para gidiyor. Hakaretlerin hepsine izin veriyorsunuz. Sosyal medya siyaseti olmaz. 150 bin nüfuslu Gaziemir'in belediye meclis üyesi olduğunuzu unutmayın. Edirne kadar büyük ilçeyi yönetmeye çalışıyoruz. Maddi imkanlarımız bitmiş. Bu koşullarda işçinin maaşını ödüyorsak başımızın tacı. Buna rağmen 10 milyon liralık yatırım yapmışız. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Çöp işinden 400 bin lira tasarrufumuz var. 'YABO'ya 1 milyon harcadınız', 'Başkanlık makamına 1 milyon lira harcadınız' diye iftira atıyorsunuz. Gerçeğe dönün. Gaziemirliler her şeyin fakında" dedi.

Encümen ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı

Öte yandan Gaziemir Belediyesinin encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimi de yapıldı. Gaziemir Belediyesi encümen üyeliğine, Necati Kırmaz, Nilgün Karadeniz, İbrahim Özkara seçildi.

Meclis içi ihtisas komisyonları da şu isimlerden oluştu:

Bayındırlık ve İmar Komisyonu: Necati Kırmaz, Nevin Mutlu, Tahir Türkbay, Meral Yiğit, Uğur İnan Atmaca.

Plan ve Bütçe Komisyonu: İlhan Özköse, Ali Ekber Sarıgül, Sercan Doğan, Ali Kavasu, Oğuz Seyran.

Hukuk Komisyonu: İzel Zenginobuz Derinsu, Emin Aksoy, Lütfü Özcan, Nimet Şekercioğlu, Ali Gönen.

Sağlık Komisyonu: Meral Yiğit, Ali Ekber Sarıgül, Ali Kavasu, Lütfü Özcan, Enver İşinibilir.

Çevre Komisyonu: Cemal Çalışkan, Leman Emin, Nilgün Karadeniz, Emin Aksoy, Ejder Öztop.

Kültür Komisyonu: Cemal Çalışkan, Nilgün Karadeniz, Leman Emin, İzel Zenginobuz Derinsu, Enver İşinibilir.

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Meral Yiğit, Ali Ekber Sarıgül, İbrahim Özkara, Leman Emin, Tuğba Aksoy.

Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu: Cemal Çalışkan, Tahir Türkbay, İbrahim Özkara, Emin Aksoy, Aydın Kemahlı.

Kurs, Eğitim ve Engelliler Komisyonu: Nimet Şekercioğlu, Nevin Mutlu, İlhan Özköse, Sercan Doğan, Tuğba Aksoy.

Spor Komisyonu: Tahir Türkbay, Lütfü Özcan, Sercan Doğan, Nimet Şekercioğlu, Oğuz Seyran.

Kent Konseyi Komisyonu: Ali Kavasu, Nevin Mutlu, İlhan Özköse, İzel Zenginobuz Derinsu, Selahattin Şahin.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Necati Kırmaz, Nevin Mutlu, Ali Kavasu, Ali Ekber Sarıgül, Uğur İnan Atmaca.

Deprem ve Afetler Komisyonu: Nevin Mutlu, Necati Kırmaz, İbrahim Özkara, İzel Zenginobuz Derinsu Nuray Öztürk. - İZMİR

Kaynak: İHA

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