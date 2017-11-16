Başkan Alinur Aktaş: "Gönlüm İster Ki Yüzde 50 İndirim Yapayım"

Başkan Alinur Aktaş: "Gönlüm ister ki yüzde 50 indirim yapayım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Tasarruf için evden işe kendi arabamla gelip gideceğim"



BURSA - Göreve geldiğinden itibaren ulaşım ve su için Bursalılara indirim müjdesi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gönlüm ister ki suya yüzde 50 indirim yapayım" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirildi. Göreve yeni gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilk kez meclis toplantısını yönetmiş oldu. Gündem maddeleri öncesinde konuşan Başkanı Alinur Aktaş, su ile ilgili projelere değinerek, "Yapımı devam eden içme suyu fabrikasının yüzde 90'nı tamamlanmış durumda. Bu nedenle bu fabrikanın kısa sürede açılışı yapılacak. Su fabrikasını yapar mıydım yapmaz mıydım ayrı bir konu. Bu kadar para harcanmış bir şeyin iyi hesaplamasını lazım. Daha sonra bunun satılması mı sürdürülmesi mi daha iyi bakacağız. Kamu mantığıyla özel sektör mantığını ayırmak gerekiyor. Su indirimi noktasındaki talepler, önergeler komisyona havale edildi. Gönlüm arzu eder ki suyu yüzde 50 oranında indirmek ancak önümüzde gerçeklikler de var" dedi.

Tasarruf etmek gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Burada tek bir makam var. O da büyükşehir belediye başkanlığı makamı. Diğerlerinin hepsi hizmet amaçlı vardır. Bu doğrultuda da bende dahil olmak üzere belediye bünyesinde çalışan kişilerin vasfı ne olursa olsun belediye araçları sadece iş noktasında kullanacak, herkes evine işine kendi aracıyla gidip gelecek. Bunun uygulama zorunluluğu vardır. Ben sahsım olarak da kısa süreden sonra evimi de taşıyacağım. Su anda zorunluluktan dolayı taşıyamıyorum. Sahsım olarak evime kendi arabamla gideceğim kendi arabamla belediyeye geleceğim. Bunu İnegöl'de senelerdir yapıyordum. Aynı uygulamayı burada da yapacağız. Ünvanı ve vasfı ne olursa olsun şube müdürlerimiz daire başkanlarımız genel müdür yardımcılarımız genel müdürlerimizin de diğer tüm arkadaşlar uygulamak gibi bir zorunluluğu vardır" diye konuştu.

Belediye bünyesindeki değişimlere de değinen Aktaş, "Yeni yönetim ile beraber bazı değişimler de kaçınılmaz. Bu noktada BURFAŞ ve BURULAŞ genel müdürlerimiz ile BURULAŞ genel müdür yardımcımızdan istifalarını istedik onlar da gereğini yaptılar. Bu istifaların nedenini açıklamak durumunda değilim. Ali kıran baş kesen gibi bir durum ortada yok. Ancak daha iyi işler yapabilmek için değişim zorunlu. Yine üç genel sekreter yardımcımızın da istifasını istedik. Bazı daire başkanlıklarımızda ve BUSKİ'de de önümüzdeki zaman diliminde bir değişim söz konusu olacak" diye konuştu.

Ulaşımla ilgili indirim hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, "Otopark noktasında yönetim kurulu kararıyla 5 dakika olan bekleme süresini 10 dakikaya çıkardık. Saat bazında 1'er liralık indirim yaptık. Toplu ulaşım ve raylı sistemlerle ilgili ise özellikle öğrenciler ve birden fazla çocuğu olan aileleri düşünerek 24 Kasım tarihinde UKOME'de veriler incelenecek ve bir karar alınarak 25 Kasım tarihinde faaliyete geçirilecek" şeklinde konuştu.