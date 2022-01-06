Başkan Akkaya: "Akşehir'i hep birlikte yöneteceğiz"

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede yaşayan herkesin şehrin yönetiminde söz sahibi olabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamda "Hanım Kardeşlerimizi Dinliyoruz" başlığı altında bir program düzenledi.

Kısa adı ASEM olan Akşehir Aile Sanat ve Eğitim Merkezi Hanımlar Lokali'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde ASEM'de kurs alan hanımları ziyaret eden Başkan Akkaya, kursiyerlerin yeni yılını kutlayıp, isteklerini dinledi. Başkan Akkaya'ya AK Parti Konya Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Erkan, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Hekim'de eşlik etti. Söz sırasının hanımlarda olduğunu belirten Başkan Akkaya, hanımların Akşehir'de yapılmasını istedikleri hizmetleri, projeleri ve talepleri dinledi.

Yoğun katılımın olduğu program sonunda hanımların fikirlerinden istifade ettikleri için memnun olduklarını dile getiren Başkan Akkaya, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşaatı yapılan Akşehir Belediyemiz tarafından arsası verilen ASEM'deyiz. Bu tesisin işletmesi de Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıyor. Akşehirimizdeki hanım kardeşlerimiz burada birçok sanatsal etkinliklere, kurslara ve yüzme kurslarına erişmiş oluyorlar. Bizde bugün kursiyer hanımefendileri ziyaret ettik ve Akşehirli hanım kardeşlerimizle bir araya gelerek onların Akşehirimize dahil isteklerini, önerilerini dinledik. Hanım kardeşlerimizin fikirlerinden istifade ettik. Akşehirimizi hep birlikte yöneteceğiz. İnşallah gücümüz yettiğince Akşehir Belediyesi olarak hanımlarımızın bu taleplerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bizim görev alanlarımızın dışında olan konuları da kamu kurumlarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve diğer kuruluşlarımıza aktaracağız. Bizi burada misafir ettikleri için de Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızın ASEM birimine teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu. - KONYA