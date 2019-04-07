Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt, Önder Batmaz, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Bodrum Çarşı esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda esnaf katıldı.

Başkan Aras, "önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte çalışacak olmak bizler için onur ve gurur verici olacak" diyerek şunları söyledi:

"Biz bu memleketin paydaşlarıyız. Bu memlekette yaşayan insanlar buranın sahipleridir. Hep beraber Bodrum'a sahip çıkmak zorundayız. Sadece belediyeye, kaymakamlığa ya da kamu kurum ve kuruluşlarına bırakılacak kadar basit değildir arkadaşlar memleketimiz. O yüzden Bodrum'umuzun toprağına, doğasına, çevresine, turizmine, esnafına ve yapılacak olan her türlü faaliyete hep beraber inşallah el birliğiyle sahip çıkacağız"

"Çarşımız ve Esnafımız Bizim İçin Çok Önemli"

'Ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket etmeyeceklerini de ifade eden Aras, "Hep beraber oturur tartışırız, doğruyu bulup onu uygularız. Hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz. Ortak faydamız ne ise o şekilde yürür, karar veririz arkadaşlar. Çarşı esnafımızı çok önemsiyoruz. Çarşı esnafımız bizim gülen yüzümüzdür, dünyaya açılan kapımızdır. Çarşımızı da çok önemsiyoruz. Dünyaya reklam yaptığımız yer burasıdır, çarşımızın Bodrum'un en güzel yeri, misafir odası olması için biz önümüzdeki süreçte elimizden gelen ne varsa yapmak niyetindeyiz. Bu demektir ki, bu işin altyapısından başlayarak daha sonra temizliğine, cephe giydirmelerine, vitrinine, tabelalarına, işgal durumuna ve ekonomisine destek olmaya kadar bizlerin katkı sağlaması gerekiyor. Öncelikle bir vitrinin değeri, önünden geçen insan sayısıyla ölçülür. Sen istersen altından yap, oradan kimse geçmiyorsa arkadaşlar hiçbir işe yaramaz. Demek ki biz önce buraya insan getirmeyi sağlamak zorundayız. Bunun için de önceliğimiz, doğru bir planlama olmalı. İnsanların aynı anda hem eğlenip hem alışveriş yapabildiği hem oturup hem çayını kahvesini içerek, kitabını alabildiği, okeyini tavlasını oynayabildiği, hem yemeğini yiyebildiği hem de kültürel ve sanatsal faaliyetlerin olduğu bir alan düşünün. Biz çarşıyı bu şekilde dizayn etmek ve hepsini düşünmek zorundayız" dedi.

"Bir Standart Oluşturmak Zorundayız"

Başkan Aras, Bodrum çarşısında hep birlikte el ele vererek bir standart oluşturulması gerektiğini belirterek, "Herkesin kafasına göre iş yapmaması lazım. Kafasına göre vitrin, tabela, ışıklı tabela, gölgelendirme olmaması lazım değil mi? Bir standart getirmemiz lazım. Bizim niyetimiz de kimseyi kırmadan, dökmeden bu işi halletmek. Mesela gölgelendirme konusunda ciddi bir sıkıntı var. Onunla ilgili biz bazı çalışmalar yapıyoruz, bunları size proje olarak getireceğiz. Yani ben belediye başkanı olarak tek başıma karar vermeyeceğim bu işe, hep birlikte karar vereceğiz. Herkesin işine gelecek şekilde olacak. Ortak bir karar verip ortak bir şekilde işin maliyetine, boyutuna bakarak bu sorunları çözebiliriz. Yine işgal konuları var. Özellikle bazı caddelerimiz çok dar. Oraların belki de sıfır işgaliye ile geçilmesi gerekiyor. Diğer yerlerde de makul bir şekilde ama herkesin uyacağı bir şekilde düzenleme yapmamız gerekiyor. Hiç kimseye farklı davranmayacağız, herkese eşit mesafedeyiz. Benim tanıdığım arkadaşım, kardeşim diye ona yarım metre fazla vermem arkadaşlar. Verirsem gelin bunu bana söyleyin. Yanlış yapan arkadaşımızı da uyarırız ki doğru yapan arkadaşımız da mağdur olmasın" şeklinde konuştu.

"Bodrum'a Gelen Misafirlerimizi Mutlu Göndermek Zorundayız"

Yabancı turistlerin ülkemize gelmesi için bir sebebi olması gerektiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Bizim en önemli görevlerimizden birisi, buraya gelen turistlerimizi mutlu göndermek. Bunu sağlayacak olan da bizim misafirperverliğimiz ve ben bütün arkadaşlarımızın misafirperver olduğunu zaten biliyorum. O insanlarımız geldiği zaman çarşımızın güzelliğinden etkilenmiş olmalıdır, her dükkanın önünde fotoğraf çektirmek istemelidirler. Biliyorsunuz sosyal medya ne kadar önemli. Yani senin dükkanının önünde fotoğraf çektiren bir turist, sizin reklamınızı yapar dünyaya. Ben istersem belediye olarak 40 kere fuara gideyim, milyonlarca lira para harcayayım, o etkiyi yaratamam. Çünlü o kişi onu isteyerek, oraya gelerek onu yapmış. O yüzden turistlerimizin buradan mutlu ayrılması için, onlara fotoğraf çektirecek yerler yaratmamız için bizim önümüzde fırsat var" dedi.

"Vatandaşımız Talep Edecek, Biz Yapacağız"

Esnaflar tarafından seçilecek temsilcilerle bir komisyon oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Aras, "O komisyon ile beraber kararlar alacağız. Projelerimizi göstereceğiz sizlere, sizler tarafından kabul görülmesinin ardından ise uygulanmasını sağlayacağız. İşgaliye komisyonumuz ve estetik komisyonumuz var zaten, orada gerekli kararları alırız, alınmış kararlar var onların uygulanmasını da sağlarız. Bizler belediye olarak sizlerin hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Biz bu işe böyle bakıyoruz. Biz belediye olarak esnafımızın, işçimizin, ev hanımımızın, çocuğumuzun, turistimizin, vatandaşımızın hizmetindeyiz. O yüzden vatandaşımız bizden talep edecek ve biz yapacağız" dedi.

Başkan Ahmet Aras, konuşmasının ardından esnaftan gelen talep ve sorunları dinleyerek tüm sorunlara çözümler üreteceklerini söyledi. Toplantı bitiminde ise Trafo Bodrum'un mutfağını gezerek incelemelerde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA