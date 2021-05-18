Başına poşet geçirip boğduğu kızının yanında yatmış (2)- Yeniden

'Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------------Müslim SARIYAR- Davut CAN/İZMİR, - İZMİR'in Buca ilçesinde kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın emniyetteki kan...

'Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Müslim SARIYAR- Davut CAN/İZMİR, - İZMİR'in Buca ilçesinde kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın emniyetteki kan dolduran ifadesine DHA ulaştı. Kızının kustuğunu, kendisinin de kusmuğu temizlerken Zeynep'in saçından çektiğini belirten Ayşe Vural, "O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım dedi. Vural, sabaha kadar kızının cesediyle birlikte yattığını ifade etti.Buca'da dün öğle saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe Vural., "Kızımı öldürdüm. Şu an evde. Eşim ve oğlum da evde. Ancak onların bu olayla bağlantısı yok" diyerek teslim oldu. Bunun üzerine adrese sevk edilen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yatağında Zeynep Vural'ın cansız bedenini buldu. Ayşe Vural'ın yanı sıra eşi Saffet ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı.'BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU'Emniyetteki ifadesinde Ayşe Vural, kan donduran olayın detaylarını anlattı. Olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaretlerde bulunduğu öne süren Ayşe Vural, "Kızım olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. Ben de 'Nereye gidiyorsun' dediğimde bana ağır hakaretlerde bulunarak küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur" dedi.'KUSMUĞUNU TEMİZLERKEN SAÇIMDAN TUTUM SAVURDU'Kızının öğleden sonra eve döndüğünü ifade eden Ayşe Vural, "Dışarı çıkan kızım öğleden sonra eve tekrar geldi. Odasına çekildi. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Ben de temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutarak sert bir şekilde çekip sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü" diye konuştu.'POŞETİ BAŞINA GEÇİRDİM'Bu sırada bulduğu poşeti başına geçirdiğini kaydeden Ayşe Vural, "Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum" ifadelerini kullandı.SABAHA KADAR CESEDİNİN YANINDA YATMIŞZeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirten Ayşe Vural, şunları söyledi: "Öldüğünden emin olunca da oğlum Ömer V'ye seslenerek, 'Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın' dedim. Oğlum da gelerek Zeynep'i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabahında da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım"'UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BİZİ ÜZÜYORDU'Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu söyleyen Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Bu olayın tek sebebi kızımın uyuşturucu bağımlısı olması ve bize eziyet etmesidir. Çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşe Vural ile eşi Saffet ve oğlu Ömer Vural, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar