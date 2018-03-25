Başbakan Yıldırım Gso'da Sanayicileri Dinledi

Başbakan Binali Yıldırım, sanayiciliğin üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör olduğunu belirterek, "Bir ürün ortaya koymanın verdiği hazzı para, pul karşılamaz" dedi.

Başbakan Yıldırım Gaziantep programı kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) düzenlenen istişare toplantısında, sanayicilerin yaptığı büyük fedakarlık karşısında, kendilerinin daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. "Gaziantep'i geleceğe taşıyan cefakar, fedakar sanayicilerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" diyen Başbakan Yıldırım, "Sanayicilik, para kazanmak için tercih edilecek bir iş değildir. Az çok bu işi yapmış biri olarak söylüyorum. Büyük sanayicilik yapmadım ama üretim yaptım. Bir ürün ortaya koymanın verdiği hazzı para, pul karşılamaz. O iş bitip eserinizin karşısında durduğunuz zaman her şeyi, yorgunluğunuzu unutursunuz.Sanayicilik akıl teri, alın teri yüksek bir iş. Sanayicilik, üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektördür" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu

Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da GSO'yu onurlandırdıkları için meclis ve yönetim kurulu adına Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güveni için yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarının başarısından büyük gurur duyduk.Bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum" diye konuştu. Topçuoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunda bir kez daha gördük ki, güçlüve büyük Türkiye için önce milletçe kenetlenmemiz, üretmemiz,ARGE-inovasyon bilimve teknolojiye daha büyük önem vermemiz gerekiyor. Bunun için sanayiciler olarak, daha çok ve katma değerli ürünler üretmeye, istihdamı ve ihracatı arttırmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise konuşmasına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin İskenderun Limanı'na ulaşımını kısaltacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin yatırım programına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Konukoğlu, "Projenin yatırım programına alınmasından dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve zatıalileriniz olmak üzere, bu kararın alınmasına katkı sağlayanlara sanayiciler adına minnettarız" dedi. Kredi Garanti Fonu uygulaması, istihdam teşvikleri ve KDV alacaklarının ödenmesi konularındaki destekleri için Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Konukoğlu, "Gaziantep'te, son 3 yılda yatırımı milli görev kabul eden özel sektör tarafından 1,5 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Bunu yaparken en büyük dayanağımız, bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan devletimizin gücüdür, istikrarlı siyasi iradedir. Geçen yıl 177 ülkeye 6,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk üç ayındaki rakamlar, ihracatın sürekli arttığını gösteriyor. Bunları yeterli görmüyoruz ve 365 gün 7/ 24 çalışarak daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat sloganıyla yol alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Enerji Tarifesinde Düzenleme İstemi

Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olduğunu ve bu anlamda Türkiye'de ilk 5 il içerisinde bulunduklarını anlatan Konukoğlu, sanayiciler adına taleplerde bulunarak, "Ekonomideki olumlu gelişmeyi daha da iyileştirmek için vergi reformunun, reel sektörün uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak şekilde düzenlenmesini ümitle bekliyoruz. 1 Nisan 2018'de yürürlüğe girecek uygulamaya göre, yılda 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanan tüm tesislerde uygulanacak olan tarife, aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde de geçerli olacaktır. Ancak, organize sanayi bölgelerindeki sanayicilerin hiçbiri tek başına 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanmamaktadır. Organize sanayi bölge müdürlükleri toplu alım yapmaktadır. Ekonomideki iyiye gidişi desteklemek ve sanayinin rekabet gücünün korumasını sağlamak için uygulamadan OSB'lerdeki tesislerin muaf tutulmasını ve yönetmelik yürürlüğe girmeden talebimizin değerlendirilmesini takdirlerinize sunarım" sözlerine yer verdi.

Mesleki Teknik Eğitim

Yatırım yapmanın yanı sıra,kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, bunun için mesleki teknik liselerin sayı ve kapasitelerinin artırılmasının şart olduğuna vurgu yaptı. Bu noktadan hareketle, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın kentte, 12 mesleki teknik lisesinin yönetiminin organize sanayi bölgesi ve odalara verilmesi teklifinin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından onaylandığını hatırlatan Konukoğlu, Bakan Yılmaz ve Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Sanayileşmesi ile Türkiye'ye örnek, bölge illerine model olan Gaziantep'in bu konuda pilot il olarak seçilmesinin, mesleki eğitim projesinin başarısına ivme kazandıracağına dikkat çeken Konukoğlu, "Ayrıca, Gaziantep'te kurulması düşünülen ikinci devlet üniversitesinin Bilişim ve Teknoloji Üniversitesi olmasını istiyoruz. Bu vesile ile Gaziantep için yaptığımız her çalışmaya destek veren başta Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Sayın Valimiz, Sayın milletvekillerimiz, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonunda, GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'a, "Gaziantep Şehitler Abidesi" maketini takdim etti. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,Gaziantep Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer,Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ve ilçelerindeki oda başkanları ile sanayiciler katıldı. - GAZİANTEP