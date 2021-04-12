Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
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Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi

İhlas Haber Ajansı / SEVBAN SEVKAL - Haberler | Güncel

Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi "Osmanlı'dan Yansımalar" adlı tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu Başakşehir Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde, Başakşehirli sanatçıların el emeği göz nurundan oluşan "Osmanlı'dan Yansımalar" adlı tezhip...

Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi

"Osmanlı'dan Yansımalar" adlı tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde, Başakşehirli sanatçıların el emeği göz nurundan oluşan "Osmanlı'dan Yansımalar" adlı tezhip sergisini sanatseverlerin ziyaretine açtı.

Başakşehir Belediyesi tarafından Büşra Keleş yönetiminde, Başakşehirli 30 kadın tezhip sanatçısının el emeği göz nuru çalışmalarından hazırlanan "Osmanlı'dan Yansımalar" adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde ziyarete açıldı. 12-25 Nisan tarihleri arasında açık olacak serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı. Osmanlı'dan Yansımalar Tezhip Sergisi'ne sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak için birçok çalışmaya imza atan Başakşehir Belediyesi, geleneksel tezhip sanatımızın en seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Başkan Kartoğlu'na Rahmetli Hattat Necmettin Okyay tezhip çalışması hediye edildi.

"Eserlerin birçoğu Fatih ve Beyazıt döneminden esinlenerek yapılmış eserlerdir"

Bütün sanatseverleri tezhip sanatlarının güzel eserlerini görmeye davet ettiğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Osmanlıdan yansımalar tezhip sanatının bugün sergisini açtık. 30 değerli hocamızın eserlerini bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne bütün vatandaşlarımızı davet edip tezhip sanatlarının güzel eserlerini görmeye davet ediyoruz. Buradaki eserlerin birçoğu Fatih ve Beyazıt döneminden esinlenerek yapılmış eserlerdir. Bu mekan gençlerimizin çok kullandığı bir mekan. Gençlerimiz, "köklü tarihimizden esinlenelim, gerekli dersleri alalım ve geleceğimize öyle hazırlanalım" mesajını veriyoruz" dedi.

"Altınla işlenmesi ve renklendirilmesiyle hayal dünyasına aktarılan sanattır"

İnsanın hayal dünyasından dökülen her şeyin kağıda aktarıldığını anlatan tezhip sanatçısı Büşra Keleş, "Yaklaşık 6-7 senedir 30'un üzerinde ekiple tezhip ve sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar arkadaşlarımızın hem eğitim hayatlarına hem de sosyal ve psikolojik hayatlarına da olumlu etki ediyor. Manevi dünyamızın tezahüründe aynı zamanda kadınlarımızın bir şeyler üretip sanatsal faaliyetleri ortaya çıkararak üretim aşamalarına geçmesi de çok ciddi bir etken. Tezhip çalışması insanın iç ve hayal dünyasından dökülen her şeyin kağıda aktarmasıdır. Aynı zamanda onu altınla işlemesi ve renklendirmesiyle hayal dünyasına aktarılmasıdır. Bütün eserlerimizde görüldüğü gibi bir eserimizde İstanbul yazılı polar çalışmamız var" ifadelerinde bulundu.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan ikinci Beyazıt dönemini yansıtan tezhip ve Ali Üsküdari çiçeklerinin röprodüksiyonundan oluşan ve tamamında 12 ila 24 arasında çeşitli ayarlarda altın kullanılan 40 eser yer alıyor.

Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi
Başakşehirli kadın sanatçılardan altın değerinde tezhip sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEVBAN SEVKAL

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