Başak Cengiz kimdir? Başak Cengiz'in öldürülme anı kameralara yansıdı! Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz tutuklandı mı?

Başak Cengiz kimdir? sorusunun yanıtı, son günlerde gündeme gelen haberler in ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Mimar Başak Cengiz korkunç bir cinayete kurban giderek ülkeyi yasa boğdu. Katil Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz'i Samuray Kılıcı ile öldürdü. Bu acı haber sonrası "Başak Cengiz kimdir, neden öldürüldü? Katili kim?" soruları sorulmaya başlandı.

BAŞAK CENGİZ KİMDİR?

Başak Cengiz, 28 yaşında Ankaralı bir mimardı. İşiyle ilgili bir eğitim almak için sadece 1 aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz 9 Kasım Salı günü 19.00'da 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğradı. Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından hayatını kaybeden Başak Cengiz nişanlıydı. Başak Cengiz 11 Kasım 2021 tarihinde memleketi Ankara'da toprağa verildi.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

Barbaros Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini anlattı.

Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 kez sapladığını hatırladığını belirterek, sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti.

Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİNİN EVİNDE 15 KILIÇ VE BIÇAK BULUNDU

Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak şüphelinin olayın meydana geldiği lüks sitenin içine doğru kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmada lüks sitede tek başına oturduğu öğrenilen şüphelinin evine polis baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli Can Göktuğ Boz gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

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