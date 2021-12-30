Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.

5 sayfalık iddianamede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı suçtan zarar gören, olaya müdahale etmek isterken tehdit edilen Kaan Ağca mağdur ve Cengiz ailesi ise müşteki olarak yer aldı. İddianameye göre, 9 Kasım günü akşam saatlerinde Ataşehir'de korkunç olay meydana geldi. Başak Cengiz, Ankara'da mimar olarak çalışırken 2,5 ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir'deki projeye görevlendirildi. Olay günü mesaiden çıkıp oteline doğru yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz, samuray kılıcı ile saldırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP EVİNE GİTTİ

Boz, ikametinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı samuray kılıcının yanı sıra evinde çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Güvenlik kameralarının da incelendiği soruşturmada, Can Göktuğ Boz ikametinden bir çanta ile çıktı, koşarak Başak Cengiz'in bulunduğu kaldırıma geçip ona yaklaştı ve çantasından çıkardığı kılıçla birçok kez talihsiz kadına saldırıp hiçbir şey olmamış gibi evine gitti.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU: YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM

Sabah'ın haberine göre dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "imdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkek ile yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.

SAVUNMASI DA OLAY KADAR KORKUNÇ

Hayatını yitiren Başak Cengiz'in ailesinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un pişkin savunmasına da yer verildi. Boz savunmasında, spor salonundan döndükten sonra akşam evinde oturduğunu canının sıkıldığını ve kolay olduğunu düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamayı düşündüğünü söyledi. İnternetten aldığı kılıcının bulunduğu çantayla dışarı çıktığını ve bir süre oturduğu sitenin önünde yürüyüp kadın bir şahsın gelmesini beklediğini itiraf etti. Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken görüp yanına yaklaştıktan sonra birden fazla kez kılıçla vurduğunu anlattı. Kendisini gören bir şahsın korkup kaçtığını ve olayı önce kafasında tasarladığını da ifade eden o cani, eve dönünce kılıcı yıkayıp eşofman altını değiştirdiği detayını da aktardı. Herhangi bir rahatsızlığının da bulunmadığını söyledi.

Savcılık, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığına yönelik tartışmalara da son nokta konuldu. Savcılık, Boz'un avukatları ve babasının şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ve bazı belgeler sunduğunu ancak şüphelinin dosya içindeki ifadelerdeki bütünlük ile tutarlılığı, aynı zamanda sunulan belgelerin eski tarihli olması nedeniyle bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENİYOR

Can Göktuğ Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

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