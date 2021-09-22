Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Baş Boyun Kanserleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin yüzde 90 oranında hastalarda iyileşme sağladığını bildirdi.

ANTALYA (AA) - Baş Boyun Kanserleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin yüzde 90 oranında hastalarda iyileşme sağladığını bildirdi.

Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası dolayısıyla Memorial Antalya Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Özdoğan, kanserle mücadelede Türkiye'nin çok iyi teknolojik tedaviler yaptığını, kaliteli hekimlere sahip olduğunu söyledi.

Kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Özdoğan, bunu başarmaları halinde hastalığı yarı yarıya önleyebileceklerini kaydetti.

Bütün kanserlerde olduğu gibi baş ve boyun kanserlerinde de erken tanının önemine dikkati çeken Özdoğan, "Baş ve boyun kanseri gibi tedavisi zor olan kanser türlerinde erken teşhis ile yüzde 90'ın üzerinde hastalarda iyileşme görüyoruz. En önemli faktörler sigara, alkol ve beslenmedeki dengesizlik, HPV. Yaşamımızdan sigarayı çıkartır, alkolü azaltır ya da hiç kullanmazsak, hijyenimize dikkat edersek HPV'ye karşı aşı olursak, Akdeniz diyeti ile beslenirsek tüm kanserleri ciddi oranda yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Baş ve boyun kanserlerinin en önemli belirtilerinin burunda tıkanıklık ve kanama, boyun şişlikleri, ağızda iyileşmeyen yaralar olduğuna işaret eden Özdoğan, Türkiye'de her yıl 8 bin civarında kişiye baş ve boyun kanseri teşhisi konduğunu dile getirdi.

Boynundaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede tükürük bezi kanseri teşhisi konulan Hüsamettin Işık ise erken teşhis sayesinde tedavi ile hayata tutunduğunu dile getirdi.

Gırtlak kanserini yenen Mehmet Daldal ise birkaç yıldır yaşadığı ses kısıklığını önemsemediğini ancak hastaneye kontrol için gittiğinde kanser olduğunu öğrendiğini söyledi. Daldal, yapılan yoğun tedaviler sayesinde hastalığı yendiğini ancak sesini kaybettiğini vurguladı.

Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün

Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün

Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün

Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi

Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi

 Eterle bayıltmaya çalıştığı eşini bıçaklayıp, hap içirerek ölmesini beklemiş

Eterle bayıltmaya çalıştığı eşini bıçaklayıp, hap içirerek ölmesini beklemiş

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Muslera Lionel Messi Sergen Yalçın Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:33:17. #1.17#