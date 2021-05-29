Bartınlı manav ıspanağa alternatif ektiği çilekten yıllık 50 ton ürün alıyor

Bartın'da Genç Çifti Projesi'nden destek alarak, ıspanak ektiği 10 dönümlük arazide alternatif olarak çilek yetiştiren İlyas Kocael, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bartın'da Genç Çifti Projesi'nden destek alarak, ıspanak ektiği 10 dönümlük arazide alternatif olarak çilek yetiştiren İlyas Kocael, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kozcağız beldesinde 23 yıldır manavlık yapan ve geçmiş yıllarda tarlasında çeşitli sebzeler yetiştiren 44 yaşındaki Kocael, kavun, karpuz, çilek gibi ürünleri kendi arazisinde üretebilmek için araştırma yaptı.

Genç Çiftçi Projesi'nden 4 yıl önce aldığı destekle, ıspanak yetiştirdiği 10 dönümlük tarlasının bir bölümüne deneme amaçlı çilek eken Kocael, buradan verimli ürün aldı.

Çilek üretimini Akdeniz illerindeki gibi 12 aya yaymak isteyen Kocael, Antalya ve Mersin'e giderek yaptığı araştırmalar sonucu malçlı sistemle üretim alanını 10 dönüme çıkardı.

Arazisinde 5 dönümü serada olmak üzere yıllık yaklaşık 50 ton çilek yetiştiren Kocael, çiftçilere örnek oluyor.

"Rabbim emeklerimizin karşılığını veriyor"

İlyas Kocael, AA muhabirine, uzun yıllar manavlık yaptığı beldede, pırasa, ıspanak gibi sebzeler yetiştirdiğini ancak bir süre sonra alternatif ürün arayışına girdiğini söyledi.

Tezgahındaki ürünleri il dışından getirerek satmak yerine kendi arazilerini değerlendirme düşüncesinde olduğunu ve bu amaçla Genç Çifti Projesi'nden destek alarak çilek yetiştirmeye karar verdiğini anlatan Kocael, "Akdeniz ve Ege bölge illerine gidip araştırmalar yaptım. Genç Çifti Projesi'nden aldığım destekle 10 dönüm arazime malçlama sistemi oluşturdum. Sulamada tasarruf, iş gücü kullanımını azaltma, mantar enfeksiyonlarını önleme, temiz ve bol ürün elde etme gibi faydalar sağlayan malçlama sistemiyle çilek yetiştirmeye başladım. Çilekleri, haftanın her günü sabahın ilk ışıklarıyla toplayıp, tazeliği ve görüntüsü bozulmadan pazar yerine satışa götürüyoruz." diye konuştu.

Kocael, 10 dönüm araziden bu yıl 50 ton ürün almayı beklediklerini dile getirerek, "Bu da bizim için 800-900 bin lira gibi bir kazanca denk geliyor. Benim için ekonomik kazançtan daha önemli olan şey; ürünleri kaliteli bir şekilde kendi topraklarımda yetiştirebilmeyi görebilmekti. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buraya yaklaşık 250 bin lira yatırım yaptım. Rabbim emeklerimizin karşılığını veriyor." ifadelerini kullandı.

"Tezgahıma kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz ürünleri koyuyorum"

Geçmiş yıllarda Adana, Bursa, Samsun gibi illerden getirerek tezgahında sattığı kavun ve karpuz gibi meyveleri de bahçesinde yetiştirmeye başladığını aktaran Kocael, şöyle devam etti:

"Artık tezgahıma il dışından gelen ürünleri değil, tamamen kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz ürünleri koyuyorum. Bu gerçekten bir heves, bir merak. Benim zaten bir gelirim var ama bunun dışında yapabileceklerimi de görmek istedim. Toplam 50 dönüm arazimde yaptıklarımla bunu başardığımı da görüyorum. Yine kapya biber, ıspanak, pırasa, domates gibi sebze üretimiyle 12 ay boyunca tezgahımı boş bırakmıyor ve geçimimi idame ettiriyorum."

Kocael, 10 kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Bölgemizde ne yetişebiliyorsa hepsini yapmak istiyorum, yeter ki yerim olsun." dedi.

Özellikle bağı, bahçesi, tarlası olan gençlerin büyükşehirlere göç etmemesini tavsiye eden Kocael, köylerindeki yerlerinde üretim yaparak daha rahat şartlarda geçimlerini sağlayabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı