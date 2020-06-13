Bartın nerede? Bartın'da gezilecek yerler nereler? Bartın'da neler yapılır? Bartın'ın nesi meşhur? Bartınlı ünlüler kimler? Batı Karadeniz'in turkuaz ve berrak sularıyla ünlü şehri Bartın hakkında merak edilenler

Şehir adını Amastris adlı bir kraliçeden almıştır. Verimli arazileri olan şehirden, verimli akarsular geçer; Bartın Irmağı bunlardan biridir. Bereketli toprakları sebebiyle birçok medeniyet burada yaşamıştır. Gaska Kavmi (M.Ö. 1200) toprakları olan bölge sonradan Krigen Kavmi himayesine girmiştir. Daha sonra başka kavimlerinde eline geçen topraklar, Bizans İmparatorluğundan sonra Türk Beyliklerinin yaşadığı bir yer olmuştur. Sırasıyla Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlılar için Batı Karadeniz'e açılan bir kapı olmuştur.

Şehrin en yüksek noktası Keçikıran Tepesi'dir. Dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz Bölgesi'nde yazlar sıcak, kışlar serin geçer.

BARTIN NEREDEDİR?

59 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Kastamonu, Karabük ve Zonguldak ile komşudur.

BARTIN'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Amasra Müzesi

1884 yılında "Denizcilik Okulu" olarak yaptırılan bina, 1976 yılında restore edilerek müze olarak hizmet etmeye başlamıştır. Tek katlı olan müzede arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları ve Osmanlı dönemine ait eserleri müze içerisinde görebilirsiniz.

Amasra Kalesi

Bizans döneminden beri var olan kalenin iki ana kütlesi vardır. Zindan Kalesi ve Boztepe adasında bulunan Sormagir Kalesi, Kemere Köprüsü ile birbirine bağlanır. İki kalenin toplam sur uzunluğu 900 metredir.

Cenevizliler tarafından değişikliğe uğrayan ve Osmanlı döneminde onarılan kalede, pek çok kültüre ait dokunuşlar göze çarpar.

Kemere Köprüsü

Boztepe ve Sormagir mahallelerini birbirine bağlayan köprü, Amasra Kalesi'ni de içine alır. Köprünün altı çakıl taşları ile doluydu, 2000 yılında onarıma giren bölge temizlenerek turistler için ilgi çekici bir yer haline getirilmiştir.

Çekiciler Çarşısı

Asırlardır faaliyette olan çarşıda geleneksel el sanatlarının yapıldığı atölyeler ve dükkanlar bulunuyor. Bölgede yetişen ağaçlar ile yapılan pek çok oymacılık işleri burada görsel bir şölen sunuyor.

Fatih Camii

Amasra Kalesi'nin içine yapılan bir kilise olarak hizmete başlayan yapı, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı topraklara katmasıyla camiye çevrilmiştir. Adını da Fatih Sultan Mehmet'ten almıştır.

Camide geleneksel bir anıya da şahit olabilirsiniz. Cuma hutbesinin kılıç çekilerek okunması, burada hala sürdürülen bir gelenektir.

Kuşkayası Anıtı

Kuşkayası Yol Anıtı olarak da adlandırılan yapı, dinlenme tesisi olarak inşa edilmiştir. Roma döneminde gelişmiş ticaret yolu için önemli bir işlevi olmuştur. Anıt üzerinde heykeller bulunuyor fakat başsızlardır. Bulunan kitabelerde, devletler arası barış ve dostluğun önemine dikkat çekilmektedir.

Küçük Kilise/ Şapel

Dokuzuncu yüzyıldan beri ayakta kaldığı bilinen şapelde, Bizans mimarisini görebilirsiniz. Taş tuğla örgü sistemi yapılan yapının uzunluğu 11 metredir. İnce ve dini detayları ile günümüzde Amasra Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılıyor.

Turistlerin ilgisini çeken diğer tarihi yapılar;

Çeşm-i Çakraz

Bouleuterion/ Bedesten

Yeraltı Galerisi

Antik Tiyatro

İbrahim Paşa Camii

Aya Nikolas Kilisesi

BARTIN'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Gürcüoluk Mağarası

Perde damlataşları, sütunları, dikitleri ve sarkıtlarıyla oluşan yansımalar, içeride renkli bir görsel şölen sunuyor. Astım hastalarının sıklıkla ziyaret ettiği mağara, Amasra'da bulunuyor.

Ağlayan Ağaç

Yaklaşık 350 yaşında olan selvi ağacı deniz seviyesinde yer alıyor. Bulunduğu konum sebebi ve rutubete maruz kalmasından dolayı ağaç çok fazla nem depoluyor. Bir süre sonra bu nem, yapraklarından damla damla aşağı süzülüyor. Yılın belli dönemlerinde olan bu olay ve harika manzarası sebebiyle, bugün hala çok fazla turisti kendine çekiyor.

Doğal dokusunun güzelliği ile sizleri büyüleyecek diğer yerler;

Güzelcehisar Lav Sütunları

Balamba Tabiat Parkı

Direkli Kaya

Göldere Şelalesi

Balamba Tabiat Parkı

BARTIN'DA NELER YAPILIR?

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde pek çok doğa yürüyüşü parkuru vardır. Amasra, Kurucaşile, Arıt, Kozcağız ve Ulus trekking için uygun fırsatlar sunar.

Gezen, Ardıç ve Uluyayla'da atlı doğa yürüyüşü yapma imkanınız olacaktır.

Zengin av potansiyeline sahip şehirde, av sezonları boyunca kara avcılığı yapılır.

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Zoni yaylası, Uluyayla, Ardıç yaylası ve Gezen yaylasında kamp ve karavan turizmi yapılır.

Bartın Irmağı ve sahil şeridi boyunca turlar düzenlenir. Ayrıca yat ve sandal ile gezilebilir.

Amasra, Çakraz ve Kızılkum'da yamaç paraşütü yapılır.

Bartın'ın turkuaz renkli ve duru sularında bulunan 17. yüzyıldan kalma gemi batığının gezilmesi için sualtı dalışları yapılır.

BARTIN PLAJLARI NERELER?

Büyük Liman Plajı/ Amasra

Direkli Kaya/ Amasra

İnkumu Plajı

Bozköy Plajı

Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu

Mugada Sahili

Kapısı Köyü Plajı

Kuş Kayası Yol Anıtı

Çakraz plajı

BARTIN'DA NE YENİR?

Bartın yöresel lezzetleri sebzeli, etli, sütlü, zeytinyağlı, hamur işi gibi çeşitlerden oluşur. Aynı türe ait yiyeceklerden pek çok farklı çeşit yemek yapılır. Yöreye ait en meşhur yemekler ise şunlardır;

Çöven ekmeği

Şapşap köfte

Pirinçli mantı

Çiğ börek

Gartlaç

Gelinteli tatlısı

Halışka

Isbut

Amasra salatası, balık ile sunulur. 21 çeşit malzeme ve sos kullanılır.

BARTIN'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Bartın Tiyatro Festivali

Bartın Gazi Günü

İnkumu Yaz Şenliği

Ulus Doğa Şenliği

Bartın Kitap Fuarı

Hediyelik Eşya Fuarı

BARTINLI TANINMIŞ İSİMLER

Barış Akarsu

Berat Toksöz

Semih Varol

Furkan Göksel