Barış görüşmeleri devam ederken Rus ordusu Kharkiv'e misket bombalı saldırı gerçekleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı. İki ülkenin heyeti, savaşı durdurmak için bir araya geldi. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Rusya Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'de bir alışveriş merkezine misket bombaları ile saldırdı.

BOMBALI SALDIRI ÇOK SAYIDA İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Olay anına ilişkin paylaşılan görüntüde toz ve duman altında kalan alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görülüyor. Saldırının, 5 gündür devam eden savaşta sivillere karşı yapılan en ağır saldırılardan bir tanesi olduğu tahmin belirtiliyor.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLMELİ

Ukrayna-Rusya arasında yapılan müzakerelerden ilk bilgiler gelmeye başladı. Rus birliklerinin tamamen çekilmesini talep eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, görüşmelerden pek bir sonuç çıkacağını ummadığını fakat her şeye rağmen ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını söyledi.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ANLAŞMALIYIZ"

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.