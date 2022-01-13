Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 13 Ocak Perşembe bu akşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak?
TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yayın akışında yeni bölümü ile yer almadı. Dizinin fragmanında ise yeni bölümün 20 Ocak'ta çıkacağı belirtildi. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 13 Ocak Perşembe Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yok mu? İşte bilgiler...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 13 Ocak Perşembe bu akşam Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanında dizinin 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacağı duyuruldu. Buna göre dizinin yeni bölümü bugün olmayacak. Bugün tekrar bölümü ekranlara gelecek.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar bölümü)
- 23:25 - Teşkilat
Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?
Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?
Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?
Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?
Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir?
Engin Altan Düzyatan
Ulaş Tuna Astepe
Yetkin Dikinciler
Caner Topçu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Pelin Akil
Yiğit Özşener
Cemre Gümeli
Devrim Evin
İsmail Filiz
Batuhan Bayar
Aytek Şayan
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