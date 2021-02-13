Baraj suları altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlanıyorlar

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin sakinleri, taşınmaya hazırlanıyor. Yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ederken, 9 ay içerisinde taşınma süreci de başlayacak.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gece gündüz sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİTBaraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.3 BÖLGEDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmalarında da sona gelindi. Su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yaz sonuna doğru yeni yerleşim yerine taşınmaya başlayacak. Sular altında kalacak ilçede yaşayanlar, 9 ay içinde topraklarını ve evlerini terk edecekleri için üzgün olduklarını, yeni yerleşim yerinin tam anlamıyla bitmiş olmasını istiyor.'HEYECANLA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ'İlçe sakinlerinden Gürel Cezayirli, "İlçedeki çalışmalar tamamen bittikten sonra 9 ay içerisinde taşınacağız. İlçenin tamamen bitmiş olmasını, altyapı ve üst yapının komple tamamlanmış olmasını istiyoruz" dedi. Yıllardır çalışmaların sürdüğünü ifade eden Musa Şahin, "Bu beklediğimiz bir şeydi, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu. İlçe sakinlerinden Hatice Genç, yeni ilçenin ve evlerin çok güzel olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Yeni yerleşim yerinde güzel çalışmaların yapıldığını söyleyen Abdurrahman Tosun da çalışmaların bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR