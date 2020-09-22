Baraj 6. bölüm izle! Baraj yeni sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı m? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne? Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 6. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 6. bölüm izle! Baraj 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 3. bölüm izle! Baraj 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj'daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir'i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet'in izini bulması artık Nehir'i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir'in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, söz verdiği gibi Tarık'ı barajdan kaçırma planını uygular. Tarık'ı İstanbul'a giden bir kamyonun kasasında saklar ve İstanbul'a kaçmasına yardım eder. Tarık kamyonun kasasında İstanbul'a kaçarken aklında sadece Nehir vardır.

Nehir, Zerrin ve Ekrem'le buluşur. Zerrin'in hastalığı için gereken parayı bulmalarına yardım edecektir. Bunun için Almanya'da popüler olan bir oyuncu rolünü yapmayı kabul eder. Dolandıracakları kişiler kaldıkları otelin sahibi ve oğludur. Ama daha önce dolandırdıkları diğer ikili, Ahmet ve İsmet izlerini bulmuştur.

Nazım, Nehir'le konuşmak için kaldığı otele gelir. Nehir peruklu ve lensli haliyle dolandıracakları kişi ile tanışacaktır. Nazım'ın otelde olduğunu gören Nehir, Nazım'ın onu görmemesi için uğraşır.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Baraj yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

BARAJ 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



BARAJ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BARAJ OYUNCULARI

Ana karakterler

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

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Yardımcı karakterler

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)

Kaynak: Haberler.com