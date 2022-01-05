Bankalar kriptoya giriyor, HUH Token değer kazanıyor

HUH Token'ın ise milyonlarca dolar işlem görmesinin nedenlerinden biri bu gelişmeler sebep olabilir mi? Bitcoin madenciliği neden Çin yasağının ardından toparlanmaya başladı?

Binance'ın tartışma konuları gerçek oluyor

Geleneksel ve yeni ekonomik sistemler arasındaki mesafe, blok zincir teknolojisi, kripto para birimleri ve dijital paranın çekişmelerinin kazanmasıyla daraldığı görülüyor. Tüm bunlar aynı zamanda Binance'in geçen hafta Endonezya'da tartıştığı konuya benzer şekilde, insanlığın gezegen üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabileceği ve küresel bir erişilebilirlik açığını kapatabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, JPMorgan, HSBC ve Wells Fargo'nun önümüzdeki yıllarda agresif bir şekilde blok zinciri teknolojilerini benimsemeye çalıştığı görülüyor. Ancak şimdilik bu bankalar döviz işlemlerine (ABD Doları, Kanada Doları, Pound ve Euro başlayacak) odaklanıyor.

JPMorgan "Teminat Blok Zinciri Tokenizasyonu"na odaklanıyor

JPMorgan, "Teminat Blok Zinciri Tokenizasyonu"na odaklanmayı ve toptan ödeme jetonu olacak JPM para birimini yaratmayı planlıyor. Diğer Wall Street bankaları, dijital para birimlerinin ve sistemlerin potansiyel kullanımını ele aldıktan sonra, HSBC ve Wells Fargo blok zinciri benzeri bir sistem kullanmayı öneriyor. Geleneksel bankacılık sistemlerinden blok zinciri teknolojisinin kullanımını düşünmek için böylesine büyük bir adım için, ekonominin geleceği kripto para birimlerinin genel kullanımında olabilir ve sonuç olarak bu yükseliş sezonu birçok ilklerden birini görmüş olabilir. Geleneksel bankacılık dijital para birimlerine doğru kayıyor. 2022 kripto para birimleri ve sahipleri için iyi bir yıldan daha fazlası gibi görünüyor.

Bankacılar kriptoya giriyor, HUH Token değer kazanıyor

Kripto dünyasındaki gelişmelerin yanı sıra HUH Token, HUH Token'ın zaten büyüklüğe ulaşmış görünmesine rağmen, 6 Aralık'taki tanıtımından bu yana ilk kez milyonlarca ticaretle büyük bir başarı elde etti. Geleneksel bankacılık sistemlerinin kripto pazarına girmesiyle birlikte, yeni yatırımcıların akını ve HUH Token gibi kripto para birimlerinin piyasa değerinde bir artış olacağı göründüğünden, utimeme tokeninin 2022'de parlak bir geleceği olabilir.

3 ayda 1 milyon toplamayı hedefleyen HUH Token'ın 12.000'den fazla sahibi var. Fakat son zamanlarda 4 milyon dolar değerinde coini yakmalarıyla, sahipler kripto para piyasasında yeni gelenlerden güzel bir şekilde faydalanıyor gibi görünüyor. Her ne kadar HUH Token'ın muhteşem lansman haftasına dayanarak, HUH Token'ın kaderinde büyük gelişmeler olduğu ve ne olursa olsun yükselmeye devam edeceği anlaşılıyor.

En büyük işlem hacmi penceresinde, HUH Token %6000 pazar artışı yaşadı. PancakeSwap, HUH Token'ın 7 gün içinde 10 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşacağına inanıyor. 2020'de ilk geldiğinde Shiba Inu'dan daha iyi performans göstermeyi başaran bir kripto para çaylak için bu çok etkileyici bir adım olarak görülüyor.

HUH Token avantajları bitmiyor!

HUH Nation'ın bir üyesi olabilir ve HUH Token'ı aya götürebilirsiniz. HUH Token sahipleri arkadaşlarına, ailelerine veya HUH Nation'a katılmaya davet etmek istediği herhangi biri tarafından kullanılabilecek bir kod alarak benzersiz bir tavsiye sistemi ediniyor. Hakemin ilk para yatırması nedeniyle %10 BNB bonusu alan sahipler ve kuponu kullanırlarsa %10 satış ücreti indirimi elde ediyor.

Bitcoin madenciliği sürüyor

Çin, çok fazla elektrik tükettiği için kripto para madenciliğini yasakladı. Madencilik, madencinin bir dizi matematik problemini başarılı bir şekilde çözmesini gerektirmesine rağmen, ilgili para birimleri için yeni madeni paralar basması nedeniyle kripto para endüstrisinde önemli bir operasyonunu ifade ediyor. Madencilerin maden çıkarma arttıkça ise süreç artık düzelmeye başlıyor. Sonuç olarak Çin'deki kısıtlamaların ardından yeni darphane havuzunun toparlanmaya başladığı ve para birimlerinin güç kullanım yüzdelerini azaltmak için teknolojilere yatırım yaptığı görülüyor. Çin'in mayıs ayındaki baskısından ve madencilik topluluğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne göçünden bu yana, Bitcoin hash oranı, çok fazla bilgisayar gücü gerektiren saniyede 172 milyon terahash gibi çarpıcı bir artış gösteriyor.

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Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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