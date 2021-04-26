Bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar açık mı, kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Peki, Bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar açık mı, kapanacak mı? Bankalar kapalı mı olacak? Bankalar açık mı olacak? Banka çalışma saatleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Peki, Bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar açık mı, kapanacak mı? Bankalar kapalı mı olacak? Bankalar açık mı olacak?Banka çalışma saatleri neler? İşte detaylar haberimizde…

BANKALAR KAPANACAK MI?

Bankaların çalışıp çalışmadığına yönelik henüz kesin bir açıklama bulunmuyor, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL