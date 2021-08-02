Bamsı Beyrek Seyir Terası Projesi Hayata Geçiyor
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Bamsı Beyrek Seyir Terası Projesi Hayata Geçiyor

Bamsı Beyrek Seyir Terası Projesi Hayata Geçiyor
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Hükmü PEKMEZCİBayburt'un çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Belediyemiz bir projeyi daha gerçekleştiriyor.

Hükmü PEKMEZCİBayburt'un çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Belediyemiz bir projeyi daha gerçekleştiriyor. Dede Korkut Hikayelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt'un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek'in adını taşıyan seyir terası projesi Belediyemiz ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hayata geçiyor. Turizmde Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında görüşülen ve Erzurum'da gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 132. Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan proje kapsamında Duduzar Dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edilecek. Her şeyiyle komplike bir yapıya sahip olacak projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak. İmzalar AtıldıÖte yandan dev proje için Belediyemiz ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen törenle imzalar atıldı. İmza törenine Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Dr. Oktay Güven ve ilgili personel katıldı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Pekmezci ve Genel Sekreter Güven projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundular. Yaklaşık 3 Milyon TL maliyetli proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayburt'umuz için yenilikler yapmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje KUDAKA tarafından onaylandı. ve ihalesini gerçekleştirerek yapımına başlamak için sabırsızlanıyoruz. Çok güzel bir proje, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Hemşehrilerimiz proje tamamlandığında Duduzar Dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt'un eşiz manzarasını izlerken kır kahvesinde çaylarını yudumlayabilecekler. Ayrıca doğayla iç içe bir parkurda yürüyüş yaparken zepline macera parkında adrenalin dolu anlar yaşayacaklar. Bayburt için heyecanla aşkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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