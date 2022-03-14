Baltayla karısının kapısını parçalayan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, gözaltına alındı

Yönetmenlik ve şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Seval Bazencir'e korku dolu anlar yaşattı. Bazencir, kendisiyle görüşmek istemeyen eşinin evine baltayla giderek kapıyı kırdı.

BALTA İLE KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Yusuf-Seval Bazencir çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışarak boşanma kararı aldı. Seval Bazencir, eşine kendisi evden ayrılmadan gelmemesi yönünde uyardı ancak Bazencir eşini dinlemedi. 9 Mart'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüdü ve Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı.

KADES UYGULAMASIYLA POLİS ÇAĞIRDI

Eşinin baltayla kapıyı kırmaya çalışmasıyla korku dolu anlar yaşayan Bazencir, KADES uygulamasını kullanarak olay yerine polis çağırdı. Dakikalar içinde ikamete gelen polisler, Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken bulunca bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını söyleyen Bazencir amacının eşine zarar vermemek olduğunu anlattı. Olayla ilgili ifade veren Seval Bazencir ise yaşadığı korku dolu anlardan sonra eşini kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir savcılıkta verdiği ifadesinde de amacının eşine zarar vermek olmadığını evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah