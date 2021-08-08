Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerden 12'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 15 kişiden 12'sinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 15 kişiden 12'sinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Atatürk Şehir Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, çok üzüntü duydukları kazada 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Vali Şıldak, bu kazadan da çıkarılması gereken dersler olduğuna değinerek bunun nedenleri, oluşum şekli üzerine jandarma tarafından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Kazayla ilgili elde edilen verileri, bilgileri İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşacaklarını aktaran Şıldak şöyle konuştu:

"Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve 3 de görevli personel bulunuyordu; ikisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15'ini de kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti 'Ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.' diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibarıyla her olay tabii çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan benimseniyor, inceleniyor."

Vali Şıldak kazadan etkilenenlerin işlemlerinin hızlıca koordine edildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Burada bugün bütün vatandaşlarımızın işlemlerini Sağlık Müdürlüğümüz, jandarmamız ve adli süreç olarak en hızlı ve itinalı şekilde sürdürmeye çalıştık. Sayın milletvekillerimizin de desteğiyle vefat eden, rahmeti rahmana kavuşan bütün vatandaşlarımızı cenazelerini memleketlerine uğurluyoruz. Şu anda vefat eden 15 vatandaşımızın 12'si memleketlerine gönderildi ve 3 vatandaşımız da yine cenaze nakil araçlarımızla memleketlerine, toprağa verilecekleri yerlere gönderiliyor. Bunların da işlemleri bitmek üzere. Hastanemizde yatan sadece 10 yaralımız kaldı. Bunların da 4 ila 5'inin durumunun hala kritik olduğunu söyleyebiliriz, diğerlerinin durumu daha iyi."

"Teknik inceleme devam ediyor"

"Kaza ile ilgili teknik inceleme devam ediyor." diyen Şıldak şöyle devam etti:

Olay yerindeki tespitler delil toplanması ve bütün ifadelerin alınmasından sonra bütün netlikle ortaya çıkacaktır. Adli bir süreç olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın uhdesinde yürütülen bir işlemdir. Bunun sonuçlarını biz de takip edeceğiz. Bununla ilgili İl Jandarma Komutanlığımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız çalışmalarını sürdürüyor."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de sabaha varan saatlerde büyük bir acı yaşadıklarını dile getirerek kazanın sebebinin uzmanlarca araştırıldığını bildirdi.

Sabahtan bu yana Vali Şıldak koordinasyonundaki ilgililerin kazayla birebir ilgilendiğini anlatan Canbey, "Yaralı yakınları ve vefat edenlerin yakınları ile ilgili birebir ilgilenildi. Tabii ki çok fazla yapacak bir şey yok. Kaza ile ilgili araştırmalar, soruşturmalar elbette devam edecek. Bunları da biz önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz