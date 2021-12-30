BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de ilk TURKOVAC aşısı yapıldı

BALIKESİR - Sağlık Bakanlığı'nın Acil Kullanım Onayı verdiği yerli ve milli TURKOVAC aşısı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde randevu alarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelen Yaşar Özer ve Burhan Kırdar isimli vatandaşlar Balıkesir'de ilk TURKOVAC aşısı olan kişiler oldu.

Balıkesir'de ilk TURKOVAC aşısını olan Yaşar Özer ve Burhan Kırdar'a Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Korhan Sığ eşlik etti. Sığ Türkiye'de ilk TURKOVAC aşısını uygulayan hastane olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Balıkesir'de ilk TURKOVAC aşısı olan vatandaşlar ise yerli ve milli aşıyı vurulmaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

Yaşar Özer: "Çok heyecanlıyım"

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Coid-19 Aşı Uygulama Merkezi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı. Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısının ilk uygulandığı kişilerden birisi olan Yaşar Özer, "TURKOVAC aşısını dört gözle bekliyorduk yerli aşımız diye. Hemen heyecanla akşamdan Balıkesir'de uygulanacağını duyduk sabah erkenden de buraya koştuk. Allah razı olsun arkadaşlar çok hoş karşıladılar. Biz çok memnunuz. Çok heyecanlandık. Hala üzerimde o heyecanın teri var. Atatürk Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısını açıldığını duyunca arkadaşımı da yanıma alarak geldim. Böyle bir yerli aşımız olmasından gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Burhan Kırdar: "Biontech'den TURKOVAC'a döndük"

TURKOVAC aşısının ilk uygulandığı kişilerden birisi olan Burhan Kırdar ise, "İki doz Biontech aşısı olmuştum. Bu hatırlatma dozunu da TURKOVAC olarak tercih ettim. Sağlık Bakanlığı da zaten gerekli açıklamaları yaptı. Türk hekimlerinin yaptığı aşıyı olmak bana daha mantıklı geldi. Biontech'ten sonra TURKOVAC'a dönüş yaptık" ifadelerini kullandı.

Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Korhan Sığ: "Gururluyuz"

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Korhan Sığ'da Türkiye'de TURKOVAC aşısını ilk uygulayan hastaneler arasında bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Sığ, "Yerli ve milli aşımızı yapmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bilim adamlarımızın çok eforlu, çok güzel bir çalışması oldu. Hastanemiz bu aşının bilimsel çalışmasına da katkıda bulundu. Atatürk Şehir Hastanesi olarak da aşının ilk uygulandığı hastanelerden birisi olmaktan çok gururluyuz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Pandemiyi, Covid-19'u TURKOVAC aşımızla yenmeye çağırıyoruz" dedi.