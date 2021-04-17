Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı

Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçiye 165 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıttı.

Balıkesir'de hayvancılara Merinos ırkı damızlık koç dağıtıldı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçiye 165 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıttı. Küçükbaş hayvancılıkta ıslah çalışmalarına destek amacıyla Sındırgı ilçesinde hayvancılık yapan birliğe kayıtlı 50-100 arası hayvanı bulunan hayvancılara yüzde 75 hibe destekli Merinos ırkı koçların hak sahiplerinin belirlenmesi adına İlçe Tarım Müdürlüğü'nde kura çekimi yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği içerisinde ilçe genelinde hayvancılığı arttırmak adına çeşitli projeler hayat buluyor. Hayvan ıslah çalışmalarına katkı sağlamak ve üretimi arttırmak adına hibe destekli dağıtımı yapılacak merinos ırkı koçların hak sahipleri kura ile belirlendi. İlçe genelinde birliğe kayıtlı 59 başvurunun 32 si asil, 5'i yedek olarak kuraları sonuçlandı. Kura sonuçlarına göre başvuru bedellerini yatıran hak sahipleri ay sonunda Balıkesir'de düzenlenecek kura çekimi ile koçlarını teslim alacaklar.

İl genelinde toplamda 165 koçun dağıtılacağı proje kapsamında hak geçmemesi adına Balıkesir'de yeniden kura çekimi yapılarak numaralandırılmış koçlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire başkanı Serkan Akça " Balıkesir denince akla Balıkesir kuzusu geliyor. O yüzden biz de "koyunculukla ilgili neler yapabiliriz" diye yola çıktık. Kepsut ve İvrindi'de damızlık tesisi kurduk. Bunun yanında mera temizliği ve farklı alanlarda da desteğimiz artarak devam ediyor. Erkek ve dişi damızlıklarımızı çiftçimize hibeli şekilde dağıtmayı planlıyoruz. İnşallah bu projelerimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda çekeceğimiz kuralarla da inşallah hayırlı bir şekilde üretim yapılsın. Çünkü bir koç sürüyü üç sene içerisinde tamamen değiştirme özelliğine sahip. Bu koçlarımız da iki sene öncesine kadar 27 bin liraya satılan koçlar. Bandırma koyunculuktan alıyoruz. Gelişi güzel yerlerden toplama koçlar değil. Maksimum alabildiğimizi aldık. 165 verdiler sağ olsunlar. Bunları da sizlere dağıtıyoruz" dedi.

"Sındırgı tarım ve hayvancılıkta parlayan yıldız olacak"

Sındırgı'nın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ise " Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına çeşitli projeler yapılıyor. Devlet aslında bu gibi işlerde lazım. Şunu kafamıza yatırmamız gerekiyor artık. Devlet hiç kimsenin cebine al şu parayı da ye demiyor. Bir proje geliştiriyor. Siz de bakıyorsunuz ki bir süre sonra koyunun hem ıslahını yapmışsınız, ineğinizin ıslahını yapmışsınız. Hepiniz biliyorsunuz önceden karasığır derdik. Köylerde 100 kilo et üreten hayvanlar vardı. Şimdi ne oldu farklı cinsler gelerek 1 ton et üreten hale geldik. Islah edildi aslında bunlar. Koyunculuk için de önemli. Mesela Balıkesir kuzusu dediğimiz coğrafi işareti Balıkesir'e ait olan bir etimiz var. Diğer ürünlere göre baktığınızda o Balıkesir kuzusu denildiğinde daha farklı satılıyor. Yani daha pahalı satılıyor. Yani artık biz şunu yapmak istiyoruz. Özellikle Sındırgı'da son zamanlarda gençlerin özellikle ürettik, koyunum doğdu, bereketi geldi, diye o sosyal medyaya atıyorlar ya. O kadar mutlu oluyorum ki. İşte büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz da aynı kafada aynı kanaatte. Onun için ben de diyorum ki bu şekilde projelerle ancak bu şehirler büyüyor. 2014 te Sındırgı'da kıvırcık koyunu ile alakalı bir çalışma yapıldı. Islah çalışması yapıldı. Bundan dolayıdır ki şu anda Balıkesir'in en çok kıvırcık koyununa sahip ilçesi Sındırgı. Bu desteklerden faydalanmak içinde koyun keçi birliğine üye olmanız gerekiyor. İlçe tarımdaki arkadaşlar zaten yönlendirmeleri yaptılar, gerekli yardımda bulundular. Gidin üye olun başvurunuzu yapın diye bizzat söylendi. 50-100 hayvan olması gerekiyor. Desteği alabilmeniz için. Sındırgı'da toplam müracaat 59. 59 kişinin inşallah burada kurayla 32 arkadaşımız koçlarını alma hakkına sahip olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Hayvancılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Zafer Oktay ise " Bölgemizde hem tarım hem de hayvancılık anlamında ıslah çalışmaları son derece değerli. Bugün de koyunculuk üzerine inşallah zamanla da sonuçlarını alacağımız güzel bir ıslah çalışması var. Bu konuda da büyükşehir belediyemize ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum. Zamanla bu çalışmaların sonucunu inşallah bizler de ilçe tarım müdürlüğümüze bütün desteğimizi vererek çiftçilerimizin hizmetinde çok önemli bir yere gelmiş olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN