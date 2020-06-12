Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de düzenlenen festivaller neler? Antik kentleri ve plajlarıyla ünlü Balıkesir'de neler yapılır? Eşsiz atmosferi ile Kaçkar Dağları ve Balıkesir hakkında merak edilenler

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir
12.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:33

Tarihi eserleri, doğal güzelliği ve ödüllü plajlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Balıkesir, eşsiz bir tatil için çok iyi bir seçim olacaktır.

20 ilçesi olan şehirde en çok duyulanlar ve ziyaret edilenler, Cunda, Ayvalık, Altınoluk ve Avşa Adası olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yaz aylarında fazla ziyaretçisi olan bir tatil bölgesidir.

BALIKESİR'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Antandros Antik Kenti

Milattan önce 1200 yıllarına dayanan geçmişi ile bilinen antik kent mozaikleri ile ünlüdür. Arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait villa, kanalizasyon ağır ve lahit bulunmuştur. Troya Savaşı'nda da adı geçen şehir, Kimmerler tarafından işgal edilmiştir. Şehre ait bazı eserler, Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kyzikos Antik Kenti

Erdek ilçesi yakınlarında yer alan antik kent, eskiden bir ada olarak geçiyor. Milattan önce beşinci yüzyıla ulaşan tarihi ile pek çok savaş görmüştür. Antik kentin adı, bölgede yaşayan kavmin kralının adından gelir. Bir dönemin bilim kültür merkezi olan Kyzikos Antik Kenti, 1063 depremi ile yıkılmıştır. Yeniden inşa edilen kent, zamanla sakinleri tarafından terk edilmiştir.

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Balıkesir Saat Kulesi

Koca Saat adıyla da bilinen saat kulesi, Belediye Parkı içerisinde bulunuyor. 20 metre yüksekliğinde ve 5 katlı olan yapı, bir çana da sahiptir. Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından 1827 yılında yaptırılmıştır.

Zağnos Paşa Camii ve Külliyesi

Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağnos Mehmed Paşa adına yapılan cami ve külliye içerisinde ayrıca hamam ve türbe de bulunuyor. 1897 yılında yaşanan depremde cami ve türbe yıkılmış olsa da hamam kısmı özgün haliyle durmaktadır. Yıkılan yapılar ise 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Balıkesir'in en büyük camisi olan yapı, kare plana sahiptir. Mehmet Akif Ersoy bu camide hutbe vermiştir. Balıkesir'in önemli yapılarından olan cami ve külliye, düzgün yontma ve kesme taştan yapılmıştır. Minare ise Barok tarzına sahiptir.

Yıldırım Camii ve Külliyesi

Eski Camii olarak da bilinen ibadethane, Yıldırım semtinde bulunur. Bursa Ovası'na hakim olan bir tepeye inşa edilen yapının kitabesi günümüze kadar ulaşamamıştır. Caminin planı ters T olacak şekilde tasarlanmıştır ve kesme taş ile tamamlanmıştır. Camide iki kubbe bulunur ve Bursa Kemerleri ile birbirine bağlanır. Cami minareleri hava şartlarına dayanamadığı için yıkılmıştır, 1963 senesinde ise binadan ayrı olarak yeniden inşa edilmiştir.

Külliye içerisinde medrese, darüşşifa, hamam, imaret türbe ve kasırdan bulunur.

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi

1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Mehmet Paşa'nın konağı olarak inşa edilen bina, Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yi Milliyecilerin toplanma binası olarak kullanılmıştır. Konak bir deprem sonucu yıkılmıştır fakat Mehmet Paşa'nın torunu Halit Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

İzmir'in işgal edildiği dönemde II. Kolordu Komutanlığı binası olarak da kullanılmıştır. 1913 yılında Okuma Yurdu, olarak adlandırılmıştır ve bunun için kullanılmıştır. 1988 yılına kadar da belediye hizmet binası olarak kullanmıştır. 1996 yılından itibaren de müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Antandros Açık Hava Müzesi

Edremit'in Altınoluk mahallesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan antik kent, önemli bir Troas kenti olarak geçmektedir. Mysia ve Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumdadır. Günümüzde hala kazı çalışmaları devam etmektedir.

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Tahtakuşlar Müzesi ve Agios Yannis Kilisesi rotanıza göre gezmeyi tercih edebileceğiniz yerlerden.

BALIKESİR'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Kaz Dağları ve Kaz Dağı Milli Parkı

Tertemiz havası ile Kaz Dağları diğer adıyla İda Adası, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. Karateş Tepesi, Kaz Dağları'nın tepe noktasıdır. Tepe noktası 1774 metre olan dağın içerisinde şelaleler ve çay yolları bulunur.

Kazdağı Milli Parkı, Edremit ilçesinde yer alıyor. Birçok ağaç türü ve Şahinderesi Kanyonu ile harika bir manzara sizi bekliyor. İda Dağı, mitolojiye çok konu olmuştur bir yerdir. En bilinen efsanesiyse Sarıkız Efsanesi'dir.

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Manyas Kuş Cenneti

Gönen ve Bandırma arasında yer alan Kuş Gölü üzerinde 266 kuş türü bulunuyor. Ülkemizin en küçük milli parkı olmasına rağmen özellikle fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen bir yerdir.

Cunda Adası

Diğer adıyla Alibey Adası, Ege Denizi'nin en büyük dördüncü adasıdır. Ana karaya köprü ile bağlanmıştır. Sit alanı ilan edilen ada içerisinde, Rumlara ait kilise, manastır ve ev bulunuyor. Gün batımını izlemek için de mutlaka Fahrisin Tepesi'ne çıkmalısınız!

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Kapıdağ Yarımadası

Erdek ve Bandırma körfezleri arasında bulunan yarımada üzerinde antik çağdan beri yaşam vardır. Koyları ve köyleriyle ziyaretçilerin sıkça gezdiği bir yerdir.

Tombolo örneği olan yarımada çevre illerden çok fazla turiste ev sahipliği yapıyor.

Gönen

Balıkesir'in şifalı sularıyla ünlü olan Gönen kaplıcalarının cilt hastalığına ve romatizmaya iyi geldiği söyleniyor. Termal suların çıkarılması için yapılan kazılarda, milattan öncesine ve milattan sonra ikinci yüzyıla ait kitabeler bulunmuştur. Bu kitabelerde Gönen "Sıcak su şehri" olarak geçmektedir.

Rotanıza göre gezmek isteyeceğiniz yerlere şunları da ekleyebilirsiniz;

Değirmen Boğazı

Hasan Boğuldu Göleti

Paşalimanı Adası

BALIKESİR'DE BULUNAN PLAJLAR NERELER?

Ayvalık - Sarımsaklı Plajı

Ayvalık - Cunda Adası

Ayvalık - Cennet Ada Koyu

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

Alibey Adası

Erdek - Tatlısu Köyü

Edremit/ Akçay - Zeytinli

Ayvalık - Altınova

Gömeç

Marmara Adası

Marmara Adalar - Avşa Adası

Narlı

Burhaniye - Ören

BALIKESİR'DE NE YENİR?

Höşmerim

Bigadiç güveci

Saçaklı Mantı

Tavuklu Mantı

Keşkek

Tirit

Sura

Peynirli Patlıcan

Balıkesir Kaymaklısı

Börülce Ekşilemesi

Kaymak Hamuru

Zerde

Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir

BALIKESİR'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Zeytinli Rock Festivali

6 Eylül Kurtuluş Günleri

Balıkesir Sinema Günleri

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali

Erdek Zamanı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste koronavirüs çıktı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:33:33. #1.14#
title