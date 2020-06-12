Balıkesir'de gezilecek yerler nereler? Balıkesir'in nesi meşhur? Eşsiz atmosferi ile Balıkesir Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de düzenlenen festivaller neler? Antik kentleri ve plajlarıyla ünlü Balıkesir'de neler yapılır? Eşsiz atmosferi ile Kaçkar Dağları ve Balıkesir hakkında merak edilenler

Tarihi eserleri, doğal güzelliği ve ödüllü plajlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Balıkesir, eşsiz bir tatil için çok iyi bir seçim olacaktır.

20 ilçesi olan şehirde en çok duyulanlar ve ziyaret edilenler, Cunda, Ayvalık, Altınoluk ve Avşa Adası olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yaz aylarında fazla ziyaretçisi olan bir tatil bölgesidir.

BALIKESİR'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Antandros Antik Kenti

Milattan önce 1200 yıllarına dayanan geçmişi ile bilinen antik kent mozaikleri ile ünlüdür. Arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait villa, kanalizasyon ağır ve lahit bulunmuştur. Troya Savaşı'nda da adı geçen şehir, Kimmerler tarafından işgal edilmiştir. Şehre ait bazı eserler, Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kyzikos Antik Kenti

Erdek ilçesi yakınlarında yer alan antik kent, eskiden bir ada olarak geçiyor. Milattan önce beşinci yüzyıla ulaşan tarihi ile pek çok savaş görmüştür. Antik kentin adı, bölgede yaşayan kavmin kralının adından gelir. Bir dönemin bilim kültür merkezi olan Kyzikos Antik Kenti, 1063 depremi ile yıkılmıştır. Yeniden inşa edilen kent, zamanla sakinleri tarafından terk edilmiştir.

Balıkesir Saat Kulesi

Koca Saat adıyla da bilinen saat kulesi, Belediye Parkı içerisinde bulunuyor. 20 metre yüksekliğinde ve 5 katlı olan yapı, bir çana da sahiptir. Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından 1827 yılında yaptırılmıştır.

Zağnos Paşa Camii ve Külliyesi

Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağnos Mehmed Paşa adına yapılan cami ve külliye içerisinde ayrıca hamam ve türbe de bulunuyor. 1897 yılında yaşanan depremde cami ve türbe yıkılmış olsa da hamam kısmı özgün haliyle durmaktadır. Yıkılan yapılar ise 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Balıkesir'in en büyük camisi olan yapı, kare plana sahiptir. Mehmet Akif Ersoy bu camide hutbe vermiştir. Balıkesir'in önemli yapılarından olan cami ve külliye, düzgün yontma ve kesme taştan yapılmıştır. Minare ise Barok tarzına sahiptir.

Yıldırım Camii ve Külliyesi

Eski Camii olarak da bilinen ibadethane, Yıldırım semtinde bulunur. Bursa Ovası'na hakim olan bir tepeye inşa edilen yapının kitabesi günümüze kadar ulaşamamıştır. Caminin planı ters T olacak şekilde tasarlanmıştır ve kesme taş ile tamamlanmıştır. Camide iki kubbe bulunur ve Bursa Kemerleri ile birbirine bağlanır. Cami minareleri hava şartlarına dayanamadığı için yıkılmıştır, 1963 senesinde ise binadan ayrı olarak yeniden inşa edilmiştir.

Külliye içerisinde medrese, darüşşifa, hamam, imaret türbe ve kasırdan bulunur.

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi

1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Mehmet Paşa'nın konağı olarak inşa edilen bina, Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yi Milliyecilerin toplanma binası olarak kullanılmıştır. Konak bir deprem sonucu yıkılmıştır fakat Mehmet Paşa'nın torunu Halit Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

İzmir'in işgal edildiği dönemde II. Kolordu Komutanlığı binası olarak da kullanılmıştır. 1913 yılında Okuma Yurdu, olarak adlandırılmıştır ve bunun için kullanılmıştır. 1988 yılına kadar da belediye hizmet binası olarak kullanmıştır. 1996 yılından itibaren de müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Antandros Açık Hava Müzesi

Edremit'in Altınoluk mahallesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan antik kent, önemli bir Troas kenti olarak geçmektedir. Mysia ve Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumdadır. Günümüzde hala kazı çalışmaları devam etmektedir.

Tahtakuşlar Müzesi ve Agios Yannis Kilisesi rotanıza göre gezmeyi tercih edebileceğiniz yerlerden.

BALIKESİR'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Kaz Dağları ve Kaz Dağı Milli Parkı

Tertemiz havası ile Kaz Dağları diğer adıyla İda Adası, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. Karateş Tepesi, Kaz Dağları'nın tepe noktasıdır. Tepe noktası 1774 metre olan dağın içerisinde şelaleler ve çay yolları bulunur.

Kazdağı Milli Parkı, Edremit ilçesinde yer alıyor. Birçok ağaç türü ve Şahinderesi Kanyonu ile harika bir manzara sizi bekliyor. İda Dağı, mitolojiye çok konu olmuştur bir yerdir. En bilinen efsanesiyse Sarıkız Efsanesi'dir.

Manyas Kuş Cenneti

Gönen ve Bandırma arasında yer alan Kuş Gölü üzerinde 266 kuş türü bulunuyor. Ülkemizin en küçük milli parkı olmasına rağmen özellikle fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen bir yerdir.

Cunda Adası

Diğer adıyla Alibey Adası, Ege Denizi'nin en büyük dördüncü adasıdır. Ana karaya köprü ile bağlanmıştır. Sit alanı ilan edilen ada içerisinde, Rumlara ait kilise, manastır ve ev bulunuyor. Gün batımını izlemek için de mutlaka Fahrisin Tepesi'ne çıkmalısınız!

Kapıdağ Yarımadası

Erdek ve Bandırma körfezleri arasında bulunan yarımada üzerinde antik çağdan beri yaşam vardır. Koyları ve köyleriyle ziyaretçilerin sıkça gezdiği bir yerdir.

Tombolo örneği olan yarımada çevre illerden çok fazla turiste ev sahipliği yapıyor.

Gönen

Balıkesir'in şifalı sularıyla ünlü olan Gönen kaplıcalarının cilt hastalığına ve romatizmaya iyi geldiği söyleniyor. Termal suların çıkarılması için yapılan kazılarda, milattan öncesine ve milattan sonra ikinci yüzyıla ait kitabeler bulunmuştur. Bu kitabelerde Gönen "Sıcak su şehri" olarak geçmektedir.

Rotanıza göre gezmek isteyeceğiniz yerlere şunları da ekleyebilirsiniz;

Değirmen Boğazı

Hasan Boğuldu Göleti

Paşalimanı Adası

BALIKESİR'DE BULUNAN PLAJLAR NERELER?

Ayvalık - Sarımsaklı Plajı

Ayvalık - Cunda Adası

Ayvalık - Cennet Ada Koyu

Alibey Adası

Erdek - Tatlısu Köyü

Edremit/ Akçay - Zeytinli

Ayvalık - Altınova

Gömeç

Marmara Adası

Marmara Adalar - Avşa Adası

Narlı

Burhaniye - Ören

BALIKESİR'DE NE YENİR?

Höşmerim

Bigadiç güveci

Saçaklı Mantı

Tavuklu Mantı

Keşkek

Tirit

Sura

Peynirli Patlıcan

Balıkesir Kaymaklısı

Börülce Ekşilemesi

Kaymak Hamuru

Zerde

BALIKESİR'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Zeytinli Rock Festivali

6 Eylül Kurtuluş Günleri

Balıkesir Sinema Günleri

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali

Erdek Zamanı