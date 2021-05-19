Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
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Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman - Haberler | Güncel

Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması

BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı. Tören daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun konuşması ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı marşların ardından son buldu. Törende alanı üzerinde Türk Bayrağı taşıyan paramotor gösterisi de gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu 19 Mayıs'ın Türk Milletinin esarete karşı direnişinin başlangıcı olduğunu kaydetti.

"19 Mayıs direnişin adıdır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu pandemi nedeniyle kısıtlı yapılan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarih, hem bir ibret vesikasıdır, hem de bir kuvvettir, güçtür. Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar ve gelecek tasavvurlarını buna göre şekillendirirler. İnsan tarihinde sadece geçmişini, değil, aynı zamanda istikbalini de, geleceğini de arar. Dolayısıyla, bir milletin kendi gücünün, benliğinin farkına varması, yani özgürleşmesi ancak tarihinin farkına varmasıyla mümkündür. 19 Mayıs 1919 necip milletimiz için çok müstesna bir tarihtir. 19 Mayıs, Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı, milletin varlık-yokluk mücadelesinin başladığı, şanlı zaferlerle dolu aziz milletimiz için gurur vesilesi, gençlerimiz için ilham kaynağı olmuştur.

"Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine gençler taşıyacak"

Ülkemiz, en büyük zenginliğimiz olan değerli gençlerimizle küresel güç olacak, istihdamımız onlarla büyüyecek, vizyonumuz onlarla genişleyecek, Olimpiyatlar sporcularımızla zenginleşecek, kültür sanat gençlerimizle derinleşecek, medeniyet yürüyüşümüz daha ileri seviyeye gençlerimizle ulaşacaktır. Daha müreffeh yarınlara, 2053, 2071 hedeflerine, Ulu önderimizin işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine kıymetli gençlerimizle ulaşacağımıza inanıyor, her alanda kendilerine güveniyoruz.

"Tüm kahramanları anıyorum"

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Bandırma Vapurundaki yol arkadaşlarını, onları ilk önce Samsun'da, ardından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas'ta bağrına basan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Kore'de, Kıbrıs'ta, uzun yıllar süren terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan, gazi olan tüm askerlerimizi, polislerimizi, tüm ülke sevdalılarımızı rahmetle minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması
Balıkesir'de paramotorlu 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Küçükakman

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