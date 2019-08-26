Balıkesir Avlu, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı

26.08.2019 14:18

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Türkiye'de ilk yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen "Avlu Balıkesir Triatlonu ve Aquatlonu" sporcuların beğenisini kazandı. Bundan sonra Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın bir ayağı her yıl Balıkesir'de yapılacak.



Balıkesir Avlu Yaşam Merkezi, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı. Ayrıca yüzme, bisiklet ve koşu etapları da bir yaşam merkezinde ilk kez bir arada gerçekleştirildi. 480 sporcunun efor sarf ettiği yarışlarda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Genç Kadınlar A Kategorisi'nde birincilik elde eden Gelibolu Spor Kulübü sporcusu 19 yaşındaki Elif Polat, "Yüzme parkuruna karşı ilk başta ön yargılıydım. Kötü olacağını düşündüm ama çok güzeldi kanalda yüzmek. İlk defa bir kanalda yüzdüm, gayet güzeldi. Bisiklet ve koşu parkurlarını da çok beğendim. Bir alışveriş merkezinde böyle bir organizasyon yapılması ilginç gelmişti fakat hiç zorlanmadım, keyifli geçti. Her şey çok güzeldi." dedi.



"Bu kadar güzel bir parkur olacağını hayal etmemiştim"



Genç Erkekler A Kategorisi birincisi 19 yaşındaki İzmir GSİM Modern Spor Kulübü sporcusu Oktay Arıkan ise "Bizden daha çok efor sarf eden Türkiye Triatlon Federasyonu yetkililerine ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar güzel bir su ve bu kadar güzel bir parkur olacağını hayal etmemiştim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"En büyük potansiyel her zaman Balıkesir'de"



Balıkesir'in Türkiye Triatlon Federasyonu için büyük önem arz ettiğini belirten Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlon ilk Alanya'da başladı, fakat il olarak en büyük potansiyel her zaman Balıkesir'de oldu. Her zaman milli takıma sporcu kattı ve sürekli milli takıma destek olan bir il oldu. Triatlona çok ciddi bir potansiyel oldu, Balıkesir. Onun için Yücel Başkanımın nezdinde Büyükşehir Belediye çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ve personeline çok teşekkür ediyorum. Seneye inşallah daha büyük bir organizasyonda daha büyük katılımlarla burada olmaktan gurur ve mutluluk duyacağız." diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "İlgi çok yüksek, sporcularımız çok azimli. Türkiye Triatlon Şampiyonasının bir ayağı her yıl Balıkesir'de yapılacak. Bu kanalda gördük ki triatlonun dışında istenirse; kürek, kano, açık su yarışları da gerçekleştirilebilir. Arkadaşlarımızla bu işin teknik anlamda yapılabilirliği hakkında görüşmeler yapacağız. Bunu gerçekleştirebilirsek her üç ya da beş ayda bir böyle bir müsabakaya ev sahipliği yaparak hem Avlu cazibe merkezinin; gelişmesini, tanınmasını hem de Balıkesir'in sporla, kültürle, sanatla anılan bir il olmasını sağlayacağız. Biz, sporunda turizminden yararlanmak istiyoruz. Bugün burada gördük ki, bu parkur Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında kullanılabilecek seviyede. Bunu federasyonun en yetkili ağızlarından duyduk. Bu yüzden biz de Avrupa veya Balkan Şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Federasyon, bununla ilgili girişimleri başlattı. Bu sayede en az 2 binin üzerinde sporcunun katılacağını da hesaba katarsak spor turizminden de faydalanacağız. Bu işin güzel diğer yanı da Avlu Balıkesir Triatlonu'nun yanında Aquatlon yarışmasının da yapılması. Gelecekte ilimizi, ülkemizi temsil edecek olan minikler de burada yarıştılar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA