Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 erken erişim | Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri
Larian Studios tarafından geliştirilen RPG oyunu Baldur's Gate 3 erken erişim tarihi açıklandı. Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar? Baldur's Gate 3 orijin karakterleri kimler?
Ünlü rol yapma oyunu Baldur's Gate, serinin 3. versiyonu ile geliyor. Oyun Unutulmuş Diyarlar kurgusunda bulunan Faerun kıtasında geçmektedir. Geliştirici Larian Studios tarafından tanıtılan Baldur's Gate erken erişim tarihi canlı yayında duyuruldu.
Oyunun erken erişime olanak sağlamasının amacının oyunu oyuncularla birlikte daha iyi geliştirmek olduğunu belirten Kreatif Direktör Swen Vincke, Divinity: Original Sin oyunu için de bunu yaptıklarını ve çok işe yaradığını belirtti.
BALDUR'S GATE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Steam üzerinde belirtilen sistem gereksinimleri, erken erişim iyileştirmelerinden sonra değiştirilebilir. Bu değişiklik olumlu yönde olacaktır. Sistem gereksinimleri düşürülebilir.
Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel i5-4690/ AMD FX 4350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD Radeon R9 280X
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel i7 4770k/ AMD Ryzen 5 1500X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/ AMD RX580
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
BALDUR'S GATE 3 FİYATI
Steam üzerinde henüz fiyat belirlenmedi.
BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM | BALDUR'S GATE 3 ÇIKIŞ TARİHİ
Geliştirici Larian Studios tarafından yapılan canlı yayında Baldur's Gate 3 için erken erişim duyuruldu. 30 Eylül tarihinde Steam ve Stadia üzerinde ulaşılabilir olacak.
Kreatif Direktör Swen Vincke, 30 Eylül'ün kesin olmadığını da ifade etti. Optimize etme aşamasında aksaklık olma ihtimalini de göz önünde bulundurulması gerektiğini fakat en yakın tarih olarak 30 Eylül'ü gösteriyor.
BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM NELERİ KAPSIYOR?
Erişim sürümü yaklaşık olarak 25 saat oynanış süresini kapsayacak.
Act 1'ı içerecek.
6 sınıf, 5 karakter ve özel karakter yaratma seçeneği bulunacak.
BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM ORİJİN KARAKTERLER
Astarion - Elf/Vampire Rogue
Gale - Human Wizard
Lae'zel - Githyanki Warrior
Shadowheart - Half-Elf Cleric
WyllHuman Warlock