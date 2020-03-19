Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor - Haberler
Balçova, Çalkaya, İzmir, Çiğli, Güncel

Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeye çıkartılırken, vatandaşların ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:20
Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeye çıkartılırken, vatandaşların ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, korona virüsü tedbirleri ile ilgili ortak kararlar almak üzere ilçede faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid 19) salgını, her geçen gün şiddetini artırırken, halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerde artırılıyor. Balçova Belediyesi de, virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte ilçede başlattığı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı; parklar, camiler, duraklar ve marketlerin önlerini dezenfekte ederken, tüm yollar da özel solüsyonlu sular ile yıkanmaya başlandı.

Virüsün Türkiye'de görülmesi ile vatandaşlar arasında tedirginliğin gözlendiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bu salgını önlemenin ilk şartı temizlik ve sosyal izolasyon. Biz salgın nedeniyle temizlik çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza da temizlik çalışmalarımızda bize destek olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Çöpleri zamanında ve kurallara uygun çıkarmak bile çok büyük bir önem arz ediyor. Biz bu konuda da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Belediyeye bağlı tesislerde de önlemlerini aldıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, "Tüm kurs ve etkinliklerimizi, halk günümüzü iptal ettik. Belediye içinde gerekli önlemlerimizi aldık. Cenaze ve sağlık hizmeti veren araçlarımızı dezenfekte ettik. Belediye binamız da vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli önlemlerimizi aldık" diyerek kurum içinde aldıkları önlemleri de dile getirdi.

Korona virüsüne karşı Çiğli'deki hastanelerle koordinasyon

Her geçen gün ülkede etkisini artıran korona virüse karşı Çiğli Belediyesi, bir taraftan dezenfekte çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan kurum içi ve kurum dışı tedbirler kapsamında çalışmalarını planlamaya devam ediyor. Bu kapsamda önce kurum içindeki başkan yardımcıları, müdürler ve danışmanları ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, daha sonra Çiğli'de hizmet veren kamu ve özel hastanelerin yetkilileri ile bir araya geldi.

Hastane yöneticilerinden son gelişmeler ve alınabilecek önlemlerle ilgili bilgiler alan Başkan Gümrükçü, kurum olarak yapacakları hakkında da bilgi verdi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Çiğli Belediyesi kurum içi ve kurum dışı çalışmalar ile ilgili yol haritasını belirledi. "Koranavirüs ile Mücadelede Kurum içi Alınacak Tedbirler" başlığı altında 25 madde belirleyen Çiğli Belediyesi, kağıttan virüs bulaşma riskine önlem amacıyla kararları çalışanlarına mail aracılığıyla ileteceği öğrenildi.

Alınan kararlardan bazıları ise şöyle açıklandı; girişler tek kapıdan olacak, yoğunluk oluşmaması için bazı birimlere vatandaşlar sınırlı alınacak, personelin giriş-çıkışta vatandaşın ise girişte ateşi ölçülecek, EBYS sistemi daha sık kullanılacak, gerek görülürse toplantılar sanal ortamda yapılacak, araçlar ve ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte edilecek, asansörler zorunlu olmadıkça ve en fazla iki kişi kullanması gibi önlemlerin yer aldığı tedbirler personele ve kuruma gelen vatandaşlara uygulanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haberler
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haberler
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa ülkesinde 2 bin 801 yeni vaka Haberler
Milyonlarca Türk'ün yaşadığı Avrupa ülkesinde 2 bin 801 yeni vaka
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Emrah Ece Erken Cem Yılmaz
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 13:59:08. #1.15#
title