Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Cumhur İttifakı'nın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah yerli ve milli değerlerimizle 2019'da üç seçimi atlatarak Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini hızlı adımlarla istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'daki bir otelde Selam Medya Grubu'nun kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, medyanın, vatandaşların haber alma özgürlüğü ve doğru bilgilendirilmesi anlamında en temel alanlardan olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde medya kuruluşlarının desteklenmesi, gelişmesi anlamında önemli destek ve katkıların bulunulduğunu aktaran Sarıeroğlu, bunun önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.

Sarıeroğlu, bakanlık olarak medya gruplarını sadece işveren değil içerisindeki emekçi kardeşleriyle değerlendirdiklerini belirterek, "Onların çalışma koşulları, şartları bizler açısından kıymetli. Bu anlamda Selam Medya Grubu'na çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Bugün yerel bir medya organının hem yazılı hem elektronik hem de görsel basında aktif ve sürekli olarak gelişen bir trend içerisinde olması önemli. İnşallah Selam Medya Grubu'nun bu gelişimi daimi olur." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Mehmetçiklerimiz Afrin'de çok önemli bir operasyon gerçekleştiriyor. Buradan tüm Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun inşallah, bu süreçten muzaffer olarak çıkmamazı nasip etsin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diliyorum. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Türkiye olarak bir yandan operasyonlarımıza devam ederken, 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminin ardından ayağa kalkmış ve reformlarını sürdüren, gelişimini, büyümesini istihdamdan ihracata kadar her alanda bütüncül bir şekilde gerçekleştiren bir ülke konumundayız. Yolumuz inşallah bundan sonra da açık olacak. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 80 milyon vatandaşımız için bir yandan içeriden bir yandan da dışarıdan mücadelemize devam ediyoruz. 2019'a doğru da emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda son dönemlerde gündemimizde olan Cumhur İttifakı'nın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah yerli ve milli değerlerimizle 2019'da üç seçimi atlatarak Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini hızlı adımlarla istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz."

"Özgür basın önemli"

Bakan Tüfenkci ise tarafsız ve özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsurlarından olduğunu söyledi.

Özgür basının Türkiye'nin, toplumun kalkınmasında, gelişmesinde ve yol göstermesinde çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Tüfenkci, "Yayıncılık aynı zamanda toplumsal, ekonomik, kültürel bir sorumluk da içerir. Doğru, tarafsız, ilkeli etik kurallara uygun bir yayıncılık anlayışı ülkede demokrasi standartlarının artırılması, ülkenin kalkınması ve güçlenmesi, toplumsal değerlerin aktarılması noktasında önemli görevler ifa eder." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, yerel basının da aynı görevlerle kendi bölgesinde faaliyetini sürdürdüğünü aktararak, Selam Medya Grubu'nun da bu anlayışla bölgesindeki gelişmeleri tarafsız ve ilkeli şekilde halkın önünde getirmesi konusunda kendini sorumlu hissederek Malatya'nın, bölgenin, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Basının önemli olduğunun altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İsteriz ki basın gerçekten tarafsız olsun, doğru haber yapsın ama eleştiri hakkını da sonuna kadar kullansın. Eleştirilmekten ve eleştiri yapmaktan da korkmamak lazım. Yeter ki doğru olsun, yeter ki iftiradan uzak olsun, yeter ki toplum yararını olsun şahsi veya grup menfaatlerinden uzak olsun. AK Parti iktidarları olarak da bundan gocunmayız. Her ne kadar tersi olduğu iddia edilse de otorite bir yapı olduğu ifade edilse de hapisteki gazetecilerden dem vurulsa da esasında baktığımızda, hapisteki gazetecilerin niteliklerine de baktığımızda, eğer terörle arasına mesafe koyan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı bir suç işlemekten çekinen her insanın bu anlamıyla eleştirmesinin, tenkit etmesinin, fikirlerini özgürce söylemesinin hakkı olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye'nin bugünlerde milli birlik ve beraberliği daha fazla ihtiyacının olduğunu dönemleri yaşadıklarına işaret eden Tüfenkci, "Afrin'de yapılan operasyonları hep beraber izliyor ve görüyoruz. Neredeyse medyamız canlı canlı her bir anını yayınlıyor. Belki bu sakıncalı ama medya bu anlamıyla bir operasyonu adım adım izleyerek, sizlerin, bizlerin haber almasına vesile oluyor. Biz orada gerçekten teröre karşı mücadele ediyoruz. Biz orada kendi sınırlarımızın güvenliği, 3,5 milyon Suriyeli mültecinin kendi topraklarına dönmesi adına bu mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Türkiye'nin içerisinden geçtiği zor dönemde en önemli görevin medya mensuplarına düştüğünü belirterek, milli ve yerli duruşu olan tüm medya mensuplarını canı gönülden kutladığını söyledi.

Programa Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve çok sayıda davetli katıldı.

Tüfenkci'den AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Bakan Tüfenkci, program öncesi AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden seçilen Hakan Kahtalı'yı AK Parti Malatya İl Başkanlığında ziyaret etti.

Kahtalı'ya ve yeni yönetimime görevinde başarılar dileyen Tüfenkci, başarılarının devam etmesini diledi.