Bakan Yardımcısı Yavuz, Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin provasını izledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin sahne alacağı gala konserine ilişkin, "Kültürlerin aslında birbirlerine yakın olan yönleri de var. Bunu sanatla karşılıklı olarak ülkelerinde yaptıkları performanslarla gösteriyorlar. Daha heyecanlı olanı burada provasını izlediğimiz prodüksiyonlar, bunlar çok daha keyifli oluyor." dedi.

"10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında, Zorlu PSM'de sahnelenecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin katılımıyla 13-14 Temmuz'daki konserler öncesinde prova gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da provayı izledi.

Yavuz, provayı izledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılının Türkiye ve Rusya arasında "Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Kültürlerin aslında birbirlerine yakın olan yönleri de var. Bunu sanatla karşılıklı olarak ülkelerinde yaptıkları performanslarla gösteriyorlar. Daha heyecanlı olanı burada provasını izlediğimiz prodüksiyonlar, bunlar çok daha keyifli oluyor." dedi.

Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin İstanbul Devlet Operası sanatçılarıyla birlikte 13-14 Temmuz'da sahne alacaklarını hatırlatan Yavuz, farklı kültürlerden sanatçıların bir araya gelerek yaptığı performansların kültürel etkinliklere farklı bir boyut kazandırdığını söyledi.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Opera festivalinin sonuna gelindiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"2009 yılında ilkini yapmıştık. İstanbulumuzun 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi vesilesiyle başlattığımız bir festivaldi. Bu sene ne mutlu bize 10'uncusunu yapıyoruz. Her geçen yıl kendi alanında daha başarıyla devam ediyor. Dünyada önemli festivaller arasına girmeye aday. Geçen yıl 10 bin izleyiciye ulaşmıştı. Bu yıl bu rakamı geçeceğiz."

Bu sene "Turandot" operasıyla başlayan festivalin "Troya" epik operasıyla devam ettiğini anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"İki gün önce de Yunus Emre Oratoryosu dansla birlikte desteklenerek keyifli yeni bir gösteri yaptılar. Yarın da Bolşoy Tiyatrosu solistleri sahne alacaklar. Troya'nın bir özelliği de bu sene nisan ayında Rusya'ya gitmiş olması. 'Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' kapsamında oradaki Bolşoy Tiyatrosu'nda gösterildi. 300'e yakın sanatçımız aynı anda sahnedeydi. Gerçekten ayakta alkışlanan çok iyi bir performans oldu. Biz bu kültür yıllarını, karşılıklı kültür kurumları arasındaki ikili ilişkinin başlaması ve devam etmesi vesileyle de önemsiyoruz. İki ülke halkları arasında kültürel iletişimi destekleyen yeni projelere de vesile oluyor."

Türkiye ile Rusya devlet tiyatrolarının karşılıklı etkileşimlerinin yanı sıra, Japonya ile de kültürel ilişkilerin devam ettiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Devam eden diğer bir tarafta Japonya. Orada da çok başarılı, ülkemizin müzelerinden çıkan eserlerin sergilendiği sergilerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışıyla başlayan sergi çok başarılı bir izleyici sayısına ulaştı. Japonya'da Türkiye kelimesiyle internette yapılan aramalar çok yüksek seviyeye çıktı. Bu da gösteriyor ki kültür turizm yılları, bizim ilişki kurduğumuz ülkelerin halkında Türkiye hakkında bir merak uyandırıyor. Bir etkinliğe dahi gitseler arkası geliyor. Türkiye de potansiyel ziyaretçi kapasitesini bu vesileyle arttırıyor."

"İzleyicilerin memnun kalacağı bir etkinlik olacak"

AA muhabirine açıklama yapa orkestra şefi Anton Grishanin, konsere ilişkin pozitif duygular hissettiğini belirterek, "Orkestra çok iyi, çok hassas. Müzik işi çok esnek şekilde biz de eşlik etmeye çalışıyoruz. İzleyicilerin memnun kalacağı bir etkinlik olacağını umuyorum." dedi.

Bazı eserleri birkaç kez çaldıklarını ve çok rahat çalıştıklarını ifade eden Grishanin, "Solistler Rusya'dan, orkestra Türkiye'den. Böyle bağlantıları devam ettirmek gerekir. Bu bizim için de çok önemli bir şans. İnşallah bu programlara beraber böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Solist Fedor Ataskevich ise "Türkiye'de ilk kez söyleyeceğim için çok heyecanlıyım ama çok mutluyum." diye konuştu.

Solist Anna Nechaeva, Türkiye'ye daha önce turist olarak geldiğini belirterek, "Şimdi burada sahnede söylemek heyecan verici. İzleyicilerin memnun kalacağını düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyoruz, onların sevgisini de kalpten hissediyoruz." dedi.

Solist Yulia Mazurova da Türklerin çok misafirperver olduğunu kaydetti.

Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mazurova, "Herkese çok teşekkür ederim. Türk sanatseverlerle birlikte izleyicilere şarkı söylemek çok ilham verici olacak." şeklinde konuştu.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 13-14 Temmuz'da Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin vereceği gala konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA