Bakan Yanık: Büyük milletten büyük devlet olmaya giden sürecin içindeyiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ne mutlu ki bugün büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içindeyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve milletvekilleri katıldı. Diyanet Başkanı Ali Erbaş programda dua okudu.

"Bugün artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyaya yeni bir ruh ve çehre kazandırmak isteyen bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Bunun adı Büyük Türkiye'dir. Büyük milletin Büyük Türkiye'si. Bu inançla çalışarak ve el ele vererek yaşadığımız ekonomik sıkıntıları hızla aşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Ülkemizin bilinmeyen badirelere doğru sürüklenmesine milletimizin tahammülü yoktur. Hele hele ecdadımızın ruhunu sızlatacak kirli politikalara karşı hiç yoktur. Bu geçmişte de karşılık bulmadı, günümüzde de karşılık bulmuyor, bulmayacak. Tarihimiz zorluklara, baskılara, darbelere boyun eğmemiş bir milletin tarihidir. En sonuncusunu 15 Temmuz'da yaşadık. Geçmişten ders almayı bilmeyenlerin geleceği inşa etmesi beklenemez. Millet aklı ve millet ruhu, ülkemizin selametini temin etme ve bu kutlu yürüyüşü devam ettirme konusunda inşallah kontrolü elden bırakmayacaktır. Rehavete de gaflete de izin vermeyecektir" dedi.