Bakan Yanık: "Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz "
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği...
Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği programda konuştu.