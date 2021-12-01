Bakan Yanık: "Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz "

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği programda konuştu.