Bakan Yanık: "Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz " - Haberler
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Bakan Yanık: "Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz "

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği...

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldiği programda konuştu.

Bakan Yanık: Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz

Bakan Yanık: Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz

Bakan Yanık: Bugün büyük milletten büyük devlet olmaya giden yeni bir sürecin içindeyiz

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AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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