Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz-1 aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz-1 aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP aşısında insan denemelerinin Faz-2 aşaması yakında başlıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor. VLP aşı adayının klinik araştırma Faz-1 çalışmasında gönüllü olarak aşı yaptıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Faz-2 için çağrıda bulundu. Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En yenilikçi aşı adayımızda Faz-1 aşamasını başarıyla tamamladık. Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz" dedi.

VLP aşı adayının Faz-2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Başvurular, 'www.onkoloji.gov.tr' ve 'covid19.tubitak.gov.tr' adreslerinden alınacak. GÜVENİRLİLİĞİ KANITLANDIFaz-1 aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte toplam 38 kişinin gönüllü aşı yaptırdığı insan denemelerinin Faz-2 aşamasına en az 480 gönüllü katılacak. Gönüllüler; 18 yaşını doldurmuş, sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek. Hamileler, gönüllü olamayacak. Gönüllülerin tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle yani koldan kas içine değil deri altına aşı yapılacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile 2 doz aşı uygulanacak. İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİHem Vuhan hem de İngiliz varyantına karşı etkili olacak şekilde hazırlanan Faz-2 aşıları, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları, 1 yıl boyunca izlenecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek. Faz-2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz-3 yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz-3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde, 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.DSÖ LİSTESİNDEDünyada sayılı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak, dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. VLP tipi aşılarda geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken, hastalığa da neden olmuyor.Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren aşı adayı bulunmuyor. Yerli aşının Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarında gönüllülük büyük önem taşıyor. Gönüllü farkındalığının artırılması amacıyla TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin internet sitesinde başvuru sayfası açıldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı