Bakan Varank, Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı gemi ANADOLU'yu inceledi Bakan Varank, Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı gemi ANADOLU'yu inceledi Mavi vatana "ANADOLU" çıkarması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak, Çok Maksatlı Amfibi Hücum...

Bakan Varank, Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı gemi ANADOLU'yu inceledi

Mavi vatana "ANADOLU" çıkarması

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'nun yapımının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'de üretilen en büyük tonajlı geminin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Varank'a, TURKON Holding ve SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun Kalkavan, Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Erkan Mete ile Satın Alma Müdürü Kaşif Kalkavan ve Savunma Sanayii Projeleri Müdürü Selim Buğdanoğlu eşlik etti.

Tersaneye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Son dönemde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak tescillendiğini bildiren Bakan Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabileceğini vurguladı.

ANADOLU Projesinde yüzde 70'e yakın yerli katkı taahhüdü bulunduğunu söyleyen Bakan Varank, yerli katkı taahhüdünün üçte birlik kısmının KOBİ taahhüdü olması sebebiyle yurt içindeki KOBİ'lerin ve tedarikçilerin de projede kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Üzerinden İHA'lar kalkacak"

Taktik sınıfı insansız hava araçlarının bile dikey iniş-kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğini aktaran Bakan Varank, "Bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Oldukça hızlı ilerliyor" ifadelerini kaydetti.

İlk geminin tasarımının yabancılara ait olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bundan sonraki dönemlerde kendi özgün tasarımlarımızla bu tip gemileri üretmenin yollarını, çarelerini bulacağız. Bu sınıfta gemileri de inşallah bundan sonra tasarımı da dahil olmak üzere kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz. Bu yönde bir kabiliyetimiz var. MİLGEM projesiyle savaş gemilerimizi kendi tasarımlarımızla tamamen yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak ANADOLU, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği 58 metre geminin, bin 410 metrekarelik ağır araç güvertesi bulunuyor. Ayrıca gemide, bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif araç güvertesi, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangar yer alıyor.

Bazı bakımlar da gemide

Gemi, görev grup gereksinimlerine bağlı olarak dikey iniş-kalkış yapabilen 6 savaş uçağı, 4 Atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Seahawk genel maksat helikopteri ve 2 insansız hava aracı gibi 30 adet hava aracını taşıyabilme kapasitesine sahip. Taşıma kapasitesinin yanı sıra, bu araçlar için gerekli alt yapı ve orta seviyede bakım ihtiyaçları da gemide karşılanabiliyor.

"Yüzen kışlada en az bin 223 personel görev yapacak"

ANADOLU, 1 amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek ve tüm denizlerde kullanılabilecek. Ayrıca, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek. Envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak ANADOLU'da, uçuş güvertesinin baş tarafında uygun hava araçlarının kısa mesafede kalkışını sağlayacak uçuş rampası bulunacak. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak ve yüzen kışlada en az bin 223 personel görev yapabilecek.

Bu proje sayesinde, Türkiye'den uzak coğrafyalarda insani yardım harekatı gerçekleştirilebilmesi, gerektiğinde tam teşekküllü 2 ameliyathane, 14 yoğun bakım ünitesi ve yanık ünitesiyle bine yakın kişiye tıbbi destek verilebilmesi, başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapılabilmesi gibi geniş bir yelpazede kritik yetenekler kazanılacak.

"2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor"

"İnşa Başlangıç Töreni" 30 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ANADOLU, ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken, sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin, 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri başladı. Liman ve deniz testlerinin tamamlanması sonrasında, ANADOLU'nun gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

ANADOLU'nun Komuta Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat ve Silah Sistemleri Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından tedarik ediliyor. Gemide kullanılacak, Savaş Yönetim Sistemi (GENESIS-ADVENT), Radar Elektronik Taarruz ve Karşı Tedbirleri Sistemlerini içeren Elektronik Harp Suiti, Kızıl Ötesi İz Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Torpido Karşı Aldatma Sistemi gibi sistemler milli olarak geliştirilirken, test ve tecrübeleri tamamlanan tüm sistemlerin entegrasyon ve montajları başladı.

Ayrıca proje kapsamında yürütülen Teknoloji Kazanım Yükümlülükleri çerçevesinde, milli olarak geliştirilmekte olan çok önemli 3 farklı AR-GE Projesine de doğrudan finansman desteği veriliyor.

Kaynak: İHA