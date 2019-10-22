Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi

22.10.2019 11:53

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. İşte şu son birkaç haftada yeniden şahit olduğumuz, masum bebekleri öldüren eli kanlı örgütle, bizim Kürt kardeşlerimizi bir göstermeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ne bu barbar terör örgütü PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir, hiçbir zaman da olmadı" dedi.

Bakan Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Bursa Textile Show açılış ve ödül törenine katılan Bakan Varank, burada iş insanları ve katılımcılara hitap etti. Varank'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

Kaynak: DHA

'EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yola devam ettiğine işaret eden Bakan Varank, "Ekonomiye ilişkin göstergelerimizde olumlu sinyaller var. Faizler ve enflasyon düşüyor. İmalat sanayiinde siparişler artıyor. Bakınız; Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar art arda ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Hal böyleyken, reel sektörün de üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olması gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca halkımız, çağrılarımıza da kulak vererek, Türk Lira'sının arkasında durdu. Çok şükür kurda ciddi dalgalanmalar yaşamadık. Aslında bu bile ekonomiye duyulan güvenin güzel bir göstergesi. Ekonomimizi daha da güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.'BİZİ, BİRBİRİMİZDEN AYIRMAYA ÇALIŞANLAR HEP HÜSRANA UĞRADILAR'9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın, yıllardır bu bölgede olmadık hayallere kapılanların tüm planlarını bozduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "Türkiye, herkese ve herşeye rağmen sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu yerle bir ediyor. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'yla da, bu bölgede Türkiye'nin rızası dışında adım atılamayacağını tüm dünyaya gösterdik. Tabi şu anda, biliyorsunuz terör gruplarının çekilmesi için 120 saatlik bir süre işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Rusya'da yine bölgenin geleceği için önemli temaslarda bulunacak. Ama bu süreç bazı gerçekleri de açığa çıkarmış oldu. Batılı devletler ve İsrail'in terör örgütü PKK'ya destek verdiği çok açık ve net gözler önüne serildi. İşte bu yüzden, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarını Kürtlere karşı bir operasyonmuş gibi göstererek, terör örgütüne verdikleri desteği gizlemek istiyorlar. Tarih elbette bu iki yüzlülükleri yazacak, ancak bir şeyin altını çizmek zorundayız. Biz bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Arabıyla, Boşnağıyla asırlardır bir ve beraber, kardeşçe yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş diye bir ayrım olmadı, olamaz. Tarih boyunca, bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya çalışanlar hep hüsrana uğradılar, bundan sonra da uğrayacaklar. İşte şu son birkaç haftada yeniden şahit olduğumuz, masum bebekleri öldüren eli kanlı örgütle, bizim Kürt kardeşlerimizi bir göstermeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ne bu barbar terör örgütü PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir, hiçbir zaman da olmadı." 'TERÖR ÖRGÜTÜYLE, KÜRT KARDEŞLERİMİZİ AYNI KEFEDE GÖSTERMEYE HAKKI YOK'Bakan Varank şöyle devam etti: "Kürt kardeşlerimizi görmek isteyenler, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuna Kudüs'te Selahaddin Eyyübi'ye Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'in ordusuna baksın. Yemen'de Çanakkale'de Sarıkamış'ta Kut'ül Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza verilen mücadeleye, İstiklal Harbi'ne baksın. Bingöl Genç'te PKK'lı canlı bombanın üzerine kapanarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Hatice Belgin'e, İzmir adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını koca yüreğiyle durduran Fethi Sekin'e, baksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu zorlu coğrafyada Kürt kardeşlerimizin nice fedakarlıklarıyla bugün dimdik ayakta. Yıllardır gençleri dağa kaçırıp ölüme götüren, Suriye'den attıkları havanlarla Nusaybin'de, Suruç'ta Kürt vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütüyle Kürt kardeşlerimizi aynı kefede göstermeye kimsenin hakkı yok. Nasıl ki, kurdukları terör düzenini kararlı duruşumuzla yıkıyorsak, elbette ki bu söylem cambazlığını da yıkacağız. Bunlara karşı en güzel cevabı, ben inanıyorum ki, birliğimizi beraberliğimizi daha çok pekiştirerek vereceğiz. 3 kıtaya adalet götüren Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın manevi önderleri olan, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri'nin torunlarına da ancak bu yakışır. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız.""BURADAKİ PROJELERİN BAŞARILARINI SIKLIKLA DUYACAĞIZ"Organizasyonun; yenilikçi firmaların yatırımcıyla buluşması, firmalar arası verimli etkileşim ve uluslararası ortaklıklara kapı aralaması açısından pek çok fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Varank, sektörü ileriye taşımak için Bakanlık olarak çeşitli destekler sağladıklarını kaydetti. Sektörde katma değerin artmasını önemsediklerini söyleyen Bakan Varank, "Techxtile Start-up Challenge; Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkıda bulunmayı, küresel rekabetimizi artırmayı ve ekosistemi güçlendirmeyi hedefliyor. Kalkınma Ajansımız ve TÜBİTAK, başından beri sürecin içinde katkı veriyor. Bu kapsamda, tüm başvuru sahiplerine genel girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca; mentörlük ve danışmanlık hizmetleri de sunarak, girişimcilerin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağladık. Finale kalan 13 girişimciden dereceye girenler yarın belli olacak. Ben şundan eminim. Teknolojik derinliği ve ihracat hedefi olan buradaki projelerin başarılarını önümüzdeki dönemde sıklıkla duyacağız" dedi.'HOŞ GELDİN PAKETİ VE GİRİŞİMCİ VİZESİ UYGULAMALARI'Tekstil İnovasyon Ligi ödül törenine de değinen Bakan Varank, "İnovasyonu üretimlerinin her aşamasında etkin kullanmayı başaran firmalar, birazdan burada ödül alacaklar. Bu firmaları rakiplerinden ayıran temel özellikler; mühendis sayıları, yazılım altyapıları, kullandıkları iş modelleri ve yeni fikirleri hayata geçirip ticarileştirmeye olan yatkınlıkları. Tabi bir de Bakanlığımızca sunulan desteklerden etkin bir şekilde faydalanmaları. Tüm bunlar bir araya geldiğinde neticede başarı da geliyor. Biz istiyoruz ki, daha çok firmamız inovasyonun sunduğu ekonomik getirilerden faydalansın. Elbette bu bir farkındalık meselesi. İşte bu yüzden 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde hem girişimciliğe hem de Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel bir önem verdik. Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanısıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağız" diye konuştu.'50 BİN LİRAYA KADAR YENİ BİR KREDİ PROGRAMI BAŞLATIYORUZ'Ekosistemin geneli için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Varank, "Bu maksatla yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız. Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.'NİTELİĞİ DE DAHA ÜST BASAMAKLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'Ar-Ge ekosistemini iyileştirme adına 17 yılda önemli adımlar attıklarının altını çizen Bakan Varank, "200'ü aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleri. Niceliğin yanı sıra, niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istiyoruz. Bunun için de; çocuklardan gençlere varıncaya dek, geleceğimizin teminatı olacak yeteneklere yatırım yapıyoruz. Kuracağımız 100 dene-yap teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencimiz teknoloji eğitimleri alacak. Bu sene ilk kez Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı uygulamaya başladık ve beklentimizin çok ötesinde bir taleple karşılaştık. Yine bu dönem başlattığımız Sanayi Doktora programında geçtiğimiz hafta yeni çağrıya çıktık. Amacımız üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Tekstil mühendislerimizi de bu programa başvurmaya davet ediyorum. Doktora öğrencilerimiz, pratikte uygulama şansına kavuşacakları alanlarda eğitim alacaklar. Mezuniyet sonrasındaysa, sunduğumuz istihdam garantisi sayesinde, çalıştıkları alanda hiç ara vermeksizin katma değer üretme şansına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, bu politikalar ile birlikte milli gelirde imalat sanayinin payını ve işçi başına katma değeri artıracaklarını söyleyerek, hedeflerinin ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu bildirdi.- Bursa