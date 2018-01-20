Bakan Tüfenkci, "İster Afrin'de İster Cudi'de Yuvalansınlar, Biz Onların İnlerine Girdik, Gireceğiz"

Bakan Tüfenkci, "İster Afrin'de ister Cudi'de yuvalansınlar, biz onların inlerine girdik, gireceğiz"

MARDİN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Afrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "ister Afrin'de veya ister Cudi'de yuvalansınlar, biz onların inlerine girdik, gireceğiz, takip edeceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Ak Parti Mardin Artuklu 2. Olağan ilçe kongresine katıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zeynep Alkış, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Elazığ Milletvekili bölge koordinatörü Metin Bulut, Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, eski dönem Milletvekilleri Halit Demir, Gönül Bekin Şahkulubey ve Süleyman Bölünmez, il başkanları, ilçe temsilcileri, Saadet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Mardin il temsilcileri, kanat önderleri, sivil toplum temsilcileri ile yaklaşık bin 500 partili katıldı. Tek liste girilen kongre'de Artuklu İlçe Başkanlığına Murat Bayar seçilirken kongreye katılan bakan ve milletvekillerinin gündeminde Afrin operasyonu ve 2019 seçimleri vardı. Kongre öncesinde salonda "tek vatan, tek millet, tek devlet, dünya 5'ten büyüktür" sloganları yazan afişler ile süslenirken 15 Temmuz Şehitleri için sahne önünde özel bir alan ve afiş oluşturuldu. AK Parti Bölge Koordinatörü ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un başkanlık ettiği kongrede gerçekleşen protokol konuşmalarının tamamında 2019 seçimleri, Afrin operasyonu ve Mardin'de gerçekleşen yatırımlar gündem oldu.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatında, Kürt halkının haklı haklarını savunduklarını iddia edenler Amerika'nın desteklediği bir örgüt şiddet ve terör temelin de sürdürüyor. Bu örgüte karşı verdiğimiz mücadelede şehitlerimiz peş peşe son yolculuğuna uğurlanmaya devam ediyor" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Mardin bu solanda birlik ve beraberliği ile 2019'un sinyallerini verdiğini belirterek başladığı konuşmasında, "2019'da hem belediyede hem milletvekilliğinde hem de Cumhurbaşkanlığında AK Parti diyecek Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Mardin'e Kızıltepe'ye Artuklu'ya giremediler. Kızıltepeyi çukur siyasetine mahkum edemediler. Dağları da sokakları da o hainlere, terör örgütlerine dar ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu, hem yurt içinde hem yurt dışında. İster Kandil'de ister Afrin'de isterse Cudi'de yuvalansınlar. Biz onların inlerine girdik, gireceğiz ta ki bu ülkede olan emellerine son verene kadar. Barış, birlik ve beraberlik istiyoruz. Hep birlikte Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Türkiye büyürse esasında Suriye ve Irak'taki mazlumların da umudu büyür. Türkiye büyürse ümmet ve insanlık büyür" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, "Hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizim, her ülkenin kendi sınırları içinde barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz ama o ülkeden bizim ülkenin sınırlarına eğer bir kalkışma, bir terör yuvalanması varsa Allah'a hamd olsun, Türkiye, güçlüdür, büyüktür, kendi göbeğini kesecek güçtedir" dedi.