Bakan Tüfenkci: "Afrika'da Müteahhitlik Projelerimiz 65 Milyar Doları Aştı"

Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleştirilen I. Uluslararası Sanayi Fuarına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrika'da müteahhitlik projelerimiz 65 milyar doları aştı" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, başkent Bamako'da gerçekleştirilecek olan 1. Sanayi Fuarı'na davetli olarak katılmak üzere Mali'ye geldi. Fuara onur konuğu olarak davet edilen Tüfenkci, fuar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, organizasyona onur konuğu olarak davet edilmekten duyduğu memnuniyeti bildirirken, fuarın Mali'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını, Türkiye ve Mali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mali'ye ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramızda coğrafi uzaklığa rağmen Mali, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş kabul ettiği bir ülke olmuştur. Bu nedenledir ki ikili ticari ve ekonomik ilişkileri yansıtacak seviyeye ulaştırmamızın en temel görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin Afrika stratejisine değinen Bakan Tüfenkci, Afrika kıtasında yaşayan halkların refahının yükselmesi ve yaşam şartlarının iyileşmesi için Türkiye'nin adımlar attığını dile getirdi. Tüfenkci, ülkeler arasında ziyaretler ve turizmle halklar arasındaki ilişkilerin de artmasının arzu edildiğini söyledi.

"Afrika'da müteahhitlik projelerimiz 65 milyar doları aştı"

Tüfenkci Afrika kıtasının önümüzdeki yıllarda yükselen yıldızlardan biri olduğunu belirtti ve Afrika Türkiye ilişkilerine değindi. Bakan Tüfenkci, "2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2017 yılında 20,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Afrika kıtasına yönelik ihracatımız 2,1 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise 3,3 milyar dolardan 8,9 milyar dolara yaklaşmıştır. Bugün itibariyle Türkiye'nin kıta çapındaki yatırımlarımız 7 milyar dolara ulaştı. Afrika kıtasında müteahhitlik projeleri 65 milyar doları aştı. Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz ve 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz var. Afrika ülkelerinin kalkınmalarına ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Hedef 500 milyonluk ticaret hacmine ulaşmak"

Türkiye-Mali arasındaki ticari ilişkilere de değinen Bakan Tüfenkci, 2003 ve 2017 yılları arasında yapılan ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, "Türkiye ve Mali arasında 2003 yılında 5 milyon dolar civarında iken 2017 yılında 82,2 milyon dolara yükseldi. 2017 yılı sonu itibariyle ihracatımız 52,2 milyon dolar, ithalatımız ise 29,9 milyon dolar tutarındadır. İki ülke arasında ihracat ve ithalatın giderek daha dengeli bir şekilde gitmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılmasını hedeflemişlerdi. Fuarın iki ülke arasında yoğun çalışmak ve işbirliğini geliştirme adına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye-Mali İş Konseyi'nin verimli işbirliğine vesile olmasını dileyerek iş adamlarına da bu konuda büyük görevler düştüğünün de altını çizdi. İki ülke arasında doğrudan uçuşlar olduğuna değinen Tüfenkci 2016 yılı itibariyle haftada 6 uçuşun gerçekleştiğini ve iş adamlarının bunu fırsata dönüştürerek sık temas kurularak güçlü ortaklılar kurulmasının başlanmasını istedi.

"Dünya markası müteahhitlerimiz 359 milyar dolara imza attılar"

Bakan Tüfenkci Türk müteahhitlerinin dünyada yapmış oldukları üst düzey projelerle adeta bir marka haline dönüştüklerini belirterek, dünyada bugüne kadar 359 milyar dolar değerinde 9 bin 309 projeye imza attıklarını söyledi. Müteahhitlerin Afrika kıtasında da faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, "Müteahhitlerimiz Afrika'da yaklaşık 65,3 milyar dolar tutarında bin 324 projeyi üstlendiler. Üst yapı ve alt yapı çalışmalarını başarıyla yerine getirmişlerdir. Kıta genelinde 7 milyarlık yatırım gerçekleşti. Binlerce Afrikalı kardeşimize istihdam kapısı sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesilesiyle imzaladığımız Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması bu alanda önemli bir güvence sunacak güçlü fırsatlar oluşturacak" dedi. - BAMAKO