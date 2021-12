Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e Bahçeli'den sert tepki: Soysuzluk

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Chp Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "çakal" ifadelerini kullanması gerginliği tırmandırdı. Bakan Soylu, Özel'in ifadelerine, "Çakal sensin, şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi. Bakan Soylu ise Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek "İnşallah hakim cezai ehliyet verir de ceza alabilme şansı olur." diye konuştu. Bu olayın ardından Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bir dizi tweet atarak Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"ALENİ ZİLLETTİR"

Bahçeli, "Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir. İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP'li ve Hdp'li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir. Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli, "TBMM'de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis'e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, otokontrol mekanizmaları altüst olmaktadır. Artık CHP'yi HDP'den, Kılçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır.Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP'li vekilin 'Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz' açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir." dedi.

"TBMM'DE MEYDAN OKUYAN MÜPTEZEL EMELLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bahçeli, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle, dağda, şehirde, kırsalda, mezrada, sınır ötesinin her tehdit saçan noktasında başı ezilen, ayaklar altında sürünen terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM'de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir. Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak, terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır. Yavruları yetim bırakan, gelinleri dul koyan, anaları, babaları acılar içinde kıvrandıran şerefsiz teröristlere ne sözle, ne de eylemle karşı gelemeyen, karşı çıkamayan kim varsa bizim nazarımızda akan kanda payları olan, doğrultulan kanlı silahlardan tutan vatansızlardır." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet