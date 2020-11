Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu

HAKKARİ'nin Geçitli ile Akkuş köyleri arasında yayla meselesi nedeniyle 80 yıl önce başlayan ve 10 yıl önce bir kişinin ölümüyle kan davasına dönen husumet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. Barış törenine katılan Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini hatırlatarak, "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a da yemindir. Namus sözüdür, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor olacak, öğretmen olacak. Bu toprakların çocukları milletimizle beraber dünyaya, bu ülkenin sesini duyuracak" dedi.

Hakkari'nin Geçitli ile Akkuş köyleri arasında yayla meselesi yüzünden 80 yıl önce husumet başladı. 2 köyde yaşayanlar arasında 10 yıl önce çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavga bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu da 2 köy arasında kan davası başlatttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle kan davası barışla sonuçlandı. Barış töreni için Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyüne gelen Bakan Soylu'yu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ile kanaat önderleri karşıladı. Geçitli Köyü İlk ve Ortaokulu yemekhanesinde yapılması planlanan tören, Bakan Soylu'nun talimatıyla bahçeye alındı.

Geçitlik köyü ileri gelenlerinden Enver Tunç ile Akkuş köyü adına Mamhuran aşiretinden Hüsnü Timur'un yaptığı teşekkür konuşması ile başlayan törende konuşan Bakan Soylu, iki köy arasındaki 80 yıllık husumetin barışla sonuçlanması için çaba sarf eden aşiretlerin ileri gelenlerine teşekkür etti. Bakan Soylu, "Allah'a hamdolsun. Hep birlikte hayırlı, güzel hem Cenab-ı Allah'ın emrine hem Peygamber efendimizin tavsiyelerine hem de büyüklerimizin nasihatlerini yerine getirmek için buradayız. Bu meseleye buranın büyükleri, sözü geçenleri, kanaat önderleri el attılar. Geçen yıl yılbaşında Geçitli köyü karakolundaydık. Beraber bir masanın etrafındaydık. Bu mesele konuşulunca, bu meseleyi bitirelim dedik. Bizim ki bir dilek ve niyazdı. Ama o dileği yerine getirenlere, kan davasını geride bırakanlara selam olsun. Allah sizden razı olsun. Barışmak, el ele tutuşmak, birbiriyle kucaklaşmak çok daha büyüklüktür. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la dün gece yarısında bu meseleyi konuştum. İnanın çok mutlu oldu. Onun da sizlere selamları, sevgileri ve muhabbetleri var. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sizlere minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de müminler, inananlar ancak kardeştir diyor. Öyleyse bize bir emirde bulunuyor; 'Kardeşlerimizin arasını düzeltin' diyor. Bugün burada onun emrini yerine getiriyoruz. 2-3 gün önce hava çok soğuk olmasına rağmen, bugün bu kardeşliğin üzerine güzel güneş doğdu. Bu da Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Hakkari, Yüksekova, Şemdinli hakikaten devletimizin ortaya koyduğu yatırımlarla milletimize büyük mutluluk yaşatıyor" dedi.HUZUR ORTAMI İLE BİRLİKTE HAKKARİ VE İLÇELERİNDE GÜZEL HİZMETLER YAPILDIDoğu ve Güneydoğu'nun her noktasında huzur ortamı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu: "2019-2020'de Hakkari genelinde 20 tane okul bitti, 15'i de devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi, Hakkari'de ilk kez kuruldu. Kentte 6 bin konut doğal gazla buluştu. Yüksekova'da 3 bin 200 konut bitti. Bakanlıklarınımız bütün kolları ile burada hizmetine, yatırımına devam ediyor. Yüksekova Havalimanı'nda defalarca bombalar, roketatarlarla taciz oldu. Ölenler oldu, şehit olanlar oldu. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Derecik Hastanesi yüzde 95 bitti. Hakkari'den Derececik arası 230 kilometre. Derecik neresi? Kuzey Irak'ın sınırı. Şimdi Derecik ilçe oldu. Sırtını dönen bir devlet değil. Tam tersi kucaklayan ve Türkiye'nin en ücra köşesi olan Derecik'te şimdi kaymakamlık binasının temeli atılıyor. Yüksekova'da 75 yataklı hastanenin yüzde 75'i tamamlandı. Bütün bunlarla birlikte Hakkari'deki kayak merkezinin pisti 3 bin 500 metreye çıkarıldı ve önemli bir turizm merkezi oldu. Buranın en önemli turizm merkezi. Valiliğimizin girişimiyle 120 kişilik bir otel yapılıyor. Yetti mi? Hayır. Anjiyo merkezi yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı2mızca spor salonları, spor merkezleri yapılıyor. Kimi bitti, kimi devam ediyor. Toplam 150 yataklı öğretmenevi bitti. Katı atık tesisi başladı. Türkiye'nin en modern katı atık tesislerinden bir tanesi Hakkari'de yapılıyor. Çukurca'da tarihi bir camimiz var. Şimdi restorasyonu yapılıyor. Hakkari'deki 2 bin 500 kişilik Ulu Cami açıldı. Yüksekova'da 350-400 milyon yatırımla birlikte ilçenin bütün altyapısı tamamlandı. Kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesisi. Türkiye'nin en modern ilçelerinden biri haline gelecek. Yüksekova'nın içi 32 kilometre beton asfaltla yapıldı. İlçeye Hilton Oteli yapılıyor. Bunlar nasıl geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir irade ortaya koydu. 'Memleketimin 780 bin kilometrekaresinin her metrekaresinde huzur ve sükun olacak' dedi."BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI DOKTOR, ÖĞRETMEN OLACAK'Terör örgütü PKK üyelerinin dükkanlara gelip, haraç aldığı, millete kestiği fidyelerin uzak günler olmadığını anlatan Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğunun birçok ilinde olduğu gibi Hakkari'de de Hakkari kilimi, yöresel el sanatları ve tekstil kent projesi hayata geçiriliyor. Buraya 4 fabrika yapıyoruz. Kavganın olduğu yere bir şey gelir mi? Gelmez. Uygulama aşamasında 2 bin kişi burada istihdam edilecek. Yüksekova'da 700 tane polis lojmanı yapılıyor. O insanların aileleri orada olacak ve o ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak. Hakkari Belediyemiz 24 yeni araç aldı. Demek ki para başka bir yere gitmez de belediyede harcanırsa güzel hizmetler oluyor. Üniversite birinci etap bitti, ikinci etap yüzde 80'lerde. Hakkari festivallerin merkezi oldu. Kar festivali geçen yıl yapıldı, bu yıl da yapılacak. Çukurca'da foto safari yapıldı. Bütün Türkiye duydu mu? Duydu. Ters lale festivali yapıldı. Türkiye Rafting Şampiyonası Zap Suyu'nda yapıldı. Bütün bunların hepsi sizinle beraber oldu. Çok şey çekti bu memleket. Darbeler gördünüz, başbakan idamı gördünüz, terör gördünüz, yüzde 8 binlik gecelik faizler, ABD'den bize parmak sallamalar gördünüz. Terör örgütünün 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp, dağa götürmelerini gördünüz. Diyarbakır annelerini görüyorsunuz. Bakın bugün Hakkari'de bir aile daha katıldı, sayı 177 oldu. Kadınların cesaretini görüyor musunuz? Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Bundan haber i olmayanlar, salonlarda oturdukları koltuklarda, Hakkari'den haber i olmayanlar, yapılan bu mücadelenin farkında olmayanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan haber i olmayanlar üfürüyorlar. Onlar üfürecekler, biz işimize bakacağız. Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a da yemindir. Namus, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor olacak, öğretmen olacak. Bu toprakların çocukları milletimizle beraber dünyaya, bu ülkenin sesini ülkenin sesini duyuracak. Buralar tarımla yeşerecek. Ben Kato Dağı'nı, Feraşin Yaylası'nı, Zap Suyu'nu, İkiyaka Dağları'nı görmüş bir kardeşinizim. Allah nasip ederse ocak-şubat ayında inşallah Ağrı Dağı'na çıkacağız. Topraklarımız, ovalarımız, dağlarımızla yeniden buluşuyoruz, hayvancılığımızla yeniden buluşuyoruz. Her gün daha iyiye gidecek. Bu millet çekti. Biz istiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız istiyor ki İrak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Karabağ ve Balkanlar'a da huzur gelsin. Biz müslüman milletleriz. Bizim ancak dünyaya iyiliğimiz dokunur. Biz iyilik medeniyetinin insanlarıyız. Ülkede bir terör örgütü mahiyetinden çıkamayanlar bizim ayarımızı bozmasınlar. Beni kendime getiren 7-8 yaşındaki çocuklardır. Bizim sevdiklerimizdir. Bu sevgi burada büyük halkayı oluşturdu. Kürt kardeşlerimiz, kürtler bu ülkenin çimentosudur. Kim ne derse desin. Birlikte bugüne kadar büyük işler başardık. Bağımsızlığımızı aldık, namusumuzu kurtardık. Ezan-ı Muhammed-i'nin bu ülkede Allah'u Ekber diye okunması sağlandı. Akdenizimize, İstanbulumuza, Hakkarimize, Ağrımıza, tarihimize her bir şehrimize, Mevlanamıza, Hacı Bektaşimize imreniyorlar. Vallahi iyiliğimizden imreniyorlar. Hakkari'de şu ana kadar 3 bin 260 şehit verdik."Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin 3,5 yıldır aileleriyle birlikte yaptığı ikna çalışması sonucu 826 teröristin ikna edildiğini ve aileleriyle birlikte kucaklaştırıldığını ifade etti.Konuşmanın ardından yapılan dualarla Bakan Soylu, iki köy arasındaki husumeti barışla sonlandırdı. Barış törenine katılanlarla abirlikte yemek yiyen Bakan Soylu ile beraberindekiler, 10 yıl önce yayla meselesi yüzünden silahla öldürülen Fettah Dinçer'in ailesini ziyaret etti.Soylu, daha sonra helikopterle köyden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ