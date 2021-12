Bakan Soylu'dan BBB'ye teşekkür

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin iş birliğiyle Ayvalık Vilayetler Evi'nde "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması" gerçekleştirildi. "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek" sloganıyla düzenlenen programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ülkenin her yerinde yangın ve sel felaketlerinde yardıma koşmasından dolayı teşekkür etti.

Balıkesir; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıldönümü dolayısıyla "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Buluşması'na ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Ayvalık Vilayetler Evi'nde düzenlenen buluşmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

'MAHALLELERİ ÇİÇEK GİBİ BAKIMLI'

"İki deniz bir şehir Balıkesir'imize hoş geldiniz. " diyerek kadın muhtarlara seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; demokrasinin, değişim ve dönüşümün yerelden başladığını, muhtarların da bunun en önemli aktörlerinden birisi olduğunu ifade etti. Kadın elinin değdiği her işin güzelleştiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz "Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın bir sözü var; 'kadınlar insandır, biz insanoğlu. ' Şehrimizde kadınların muhtarlık yaptığı mahalleler çiçek gibi, her zaman bakımlı. " açıklamasında bulundu.

'SİZLERLE BERABER OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarları Balıkesir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Büyükşehir Yasası bir medeniyet projesi. Mensubu olduğum Cumhur İttifakı bize 'katılımcı belediye olun. ' diyor. Katılımcı belediyecilik de işte şu anda yaptığımız gibi kadın muhtarlarımızla beraber olmak, kanaat önderleriyle beraber olmak. Sosyal belediyecilik ise kapı numaralarının arkasında yaşayan hayatlara; eğer bir mağduriyet, bir dezavantaj, bir eksiklikleri varsa onlara ulaşabilmektir. Bu çalışmaları da yine muhtarlarımızla yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu, Balıkesir'imizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Programımıza katılarak bizleri onore ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. " dedi.

'MUHTARLARIN KATKILARI ÇOK ÖNEMLİ'

Başkan Yücel Yılmaz'ın, muhtarlık müessesesine karşı da son derece duyarlı bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Zaten bu organizasyonda bunu gösteriyor. Muhtarlık çok önemli bir merciidir. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık kurumuna verdiği değer, atfettiği önem, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki köprü görevi, en kılcal damarlara kadar nüfus edebilmeleri, idarenin ve kamu kurumlarında oluşları açısından çok önemlidir. Tüm bunların yanı sıra her muhtar aynı zamanda birer devlet memurudur. Muhtarlar ülkemizde çok önemli katkılar ifa etmektedirler. Muhtar kelimesinin anlamı; seçilmiş demektir. " ifadelerini kullandı.

'BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarlık müessesesini çok önemsediğini ve özellikle kadın muhtarların sayısının artması için her türlü çalışmayı desteklediğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu, güzel şehrimiz Balıkesir'de ağırlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimizde AK Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde muhtarlarımızla beraber hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. " dedi.

'-MIŞ GİBİ YAPMIYORUZ, GAYRETİMİZ SAMİMİ'

81 ilden buluşmaya katılan kadın muhtarlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık olarak uyuşturucu ile mücadelede En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi başlattıklarını ifade ederek "Anneler üzerinde bir farkındalık oluşturma yoluna gittik ve annelerle birlikte güzel neticeler aldık. İnşallah her şeyde başarılı olduğumuz gibi bunda da başarılı olacağız. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla geliştirdiğimiz acil ihbar programı Kadın Destek Uygulamasını (KADES) her kadının indirmesini istiyoruz. Bizim kadınlarla ilgili her meselede samimi bir gayretimiz var, -mış gibi yapmadığımızı, bilakis inandığımız için yaptığımızı bilmenizi istiyoruz. " dedi.

'İŞİNİZİ VİCDANINIZLA, GAYRETİNİZLE YAPIYORSUNUZ'

"Kadın muhtarlarımız, yaptığınız işi güzel yapıyorsunuz; vicdanınızla, yüreğinizle, gayretinizle yapıyorsunuz. " diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "200 yıllık mazisi olan Muhtarlık kurumuna, bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan talimat ve yönlendirmeleriyle yeni bir vizyon, yeni bir gelecek çizilmiştir. 18 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takip ve talimatıyla olmuştur. Şimdi de muhtarlarımıza dönük yeni bir atılım paketinin hazırlanmasını bu vizyon içerisinde görmek lazım. Bu yeni atılımlar arasında kadın muhtarlarımıza özel, yeni düzenlemeler için önerilerimiz oldu. Kadın muhtarlarımız özellikle analık izin hakkını istiyorlar, buna çalışıyoruz. Muhtarlarımızın aylık izin hakkı var, o da çalışılıyor. Bin 125 kadın muhtarımızın isteği doğrultusunda; öncelikle kadın muhtarlarımız olmak üzere muhtarlıklara kamera takmak için çalışmaları başlattık. " açıklamasında bulundu.

'SİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Muhtarları yalnız bırakmamak, her zorluklarında yanlarında olmak için samimi bir gayret ortaya koyduklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var; Muhtar Hizmet Binası yapımına kadın muhtarlarımızdan başlayacağız. ve yine muhtarlarımız Ankara'ya geldikleri zaman hem çalışmaları hem rahat bir şekilde konaklamalarını temin edebilmek için Ankara'da bir Muhtar Evi yapıyoruz. Muhtarlarımızla birçok konuda iş birliği içerisindeyiz. Sizlerin sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Bundan sonra da destek ve gayretlerinizi bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU'DAN BALIKESİR İTFAİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Salgın, yangın, sel gibi afetlerde muhtarların canla başla mücadele ettiğini hatırlatarak teşekkür eden Bakan Süleyman Soylu "Bazıları yangını provoke etmeye çalışırken muhtarlarımız canla başla mücadele ortaya koydu. Ne kadar teşekkür etsek az. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz, o alev alan termik santralin içerisindeydik Balıkesir İtfaiyesi ile birlikte. ve o kahramanlar oradan çıkmadılar. Yangın belki ilerleyip öngöremediğimiz sonuçlar oluşturabilirdi, yine de o kahramanlar oradan çıkmadılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben hayatımda bu kadar büyük fedakarlık görmedim. Orada bu mücadele verilirken provokasyon yapmaya çalışanlara ben hakkımı helal etmeyeceğim. " dedi.

'MUHTARLIK KURUMU İLELEBET DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu kaydeden Bakan Süleyman Soylu "Muhtarlarımız, narkotik ekipleri ile birlikte narkotik ekibi gibi çalışıyor. Bir zaman dediler ki bu muhtarlık kurumu kalksın. Afet gördük, sel gördük, yangın gördük, salgın gördük, zor zamanları gördük, uyuşturucu ile mücadeleyi görüyoruz. Çatlasınlar patlasınlar, muhtarlık mesleği ilelebet devam edecek. Muhtarlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizim de mesai arkadaşımızdır. Ayrıca seçilmiş kadınların sayısı hak ettiği noktaya gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

