Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız
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Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa, onu yapacağız. Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız" dedi.

Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız
13.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:39

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa, onu yapacağız. Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları', Rize, Sakarya, Mersin, Hakkari, Çorum, Bartın ve Edirne'den sonra Muş'taydı. Meslektaşlarıyla video konferans aracılığıyla buluşan Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerin aynı heves ve sorumlulukla, uzaktan eğitim gibi yepyeni bir uygulamayı fedakarca omuzladığını dile getirdi. Öğretmenlere teşekkür eden Selçuk, "Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle bir kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum" dedi.

'BİLİM KURULU, 'RİSKLİDİR' DERSE OKULLARI AÇAMAYIZ'Bakan Selçuk, video konferansa anne- babalarıyla katılan çocukların okulların bir an önce açılmasını istemesi üzerine de "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa, onu yapacağız. Bilim Kurulu risklidir dediği sürece okulları açamayız" dedi.'EBA'YI GEÇİCİ DEĞİL, KALICI OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ'Toplantıda daha sonra uzaktan eğitim sürecinde çocukların derse ilgisinin arttığı tespiti gündeme geldi. Bunun üzerine Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Kan, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir modele geçiş yapılıp yapılamayacağını sordu. Bakan Selçuk ise virüs sürecinin hayatımıza dahil ettiği birçok şeyin kalıcı olabileceğini kaydederek, "Artık her şeyi yüz yüze yapmak ve çok yoğun ders saatleriyle çocukları bunaltmak doğru olmayabilir. Biz de bu paradigma dönüşümüne ayak uydurmak için koronavirüs salgını döneminde eğitimi yürüttüğümüz EBA'yı geçici değil, kalıcı bir çözüm olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra da takviye için, ders dışı etkinlikler için EBA'yı kullanacağız" diye konuştu.'MUHAKKAK GELECEĞİZ' SÖZÜ

Toplantının devamında Bulanık ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yapan Betül Özçelik Dayı, öğrencilerinin 'Bir bakanın okullarına gelmesini imkansız bulduğunu' söyledi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, "Muhakkak geleceğiz" diyerek öğretmen Dayı'ya söz verdi. Kendisi gibi öğretmen olan kızı Muş'a atanınca tayinini bu kente istediğini anlatan 36 yıllık öğretmen Mustafa Ergen de Ankara'dan sonra öğretmenlik yaptığı Muş'un kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu ve çok mutlu çalıştığını dile getirdi.


Kaynak: DHA

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