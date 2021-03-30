Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

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Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir" "Avrupa Birliği,...

Bakan Pekcan: "Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir"

"Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurula, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Bugün müteahhitlik sektörünün sahip olduğu küresel rekabetçilik düzeyinden oldukça memnun olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Dünyanın 128 farklı ülkesinde 10 binin üzerinde proje ve 420 milyar doları aşan proje tutarı

bugüne kadar elde edilen başarının özeti; gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatıdır. Geleceğe dönük atacağımız stratejik adımlar ile rekabetçilik düzeyimizi hep birlikte daha ileri noktalara taşıyabileceğimizi değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandığını kaydeden Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Korumacı politikalardaki artış, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve son olarak covid pandemisi iş ortamını her alanda ve bütün dünyada olumsuz olarak etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklara ve pandemiye rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 2020 yılında başarılı sonuçlar elde ettik. Bunların arasında 2020 yılında müteahhitlerimizce 15 milyar dolar düzeyinde proje geliri elde edilmiş olması sektörümüzün gücünü ve direncini gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemli ve anlamlı. Keza, 2021 yılının ilk iki ayında müteahhitlerimizin yurtdışında üstlendikleri yeni projelerin bedeli 2 milyar dolara ulaştı. Buda 2021 yılı için oldukça iyi bir başlangıç. İnşallah 20 milyar dolar hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin ekonomik olarak pandemiden en hızlı toparlanma ve çıkışı yaşayan ülkeler arasında olacağını bugüne kadar pek çok platformda dile getirdik."

"Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız"

Bu hafta içinde, Mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıklayacaklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Elbette hızlı toparlanma sürecimiz dış pazarlara önemli ölçüde endekslidir. Müteahhitlik gibi sektörlerimiz için de bu geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir"

Gerek finansman çalışmaları gerekse teknik çalışmalar ile gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, farklı pazarlarda daha fazla proje üstlenerek pazar çeşitliliklerini artırabileceklerini değerlendirdiklerini bildiren Bakan Pekcan, "Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla proje ve Avrupalı firmalar ile daha fazla ortaklık sağlanabileceğini ön görüyoruz. Avrupa Birliği, gerek mal, gerek hizmet ticaretimizde, bizim için en önemli ortak olmaya devam edecektir. Bugün Türkiye, 700 milyar doların üzerindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, 83 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktadır. Keza, Avrupa Birliği'nin toplam ithalatı içerisinde yüzde 3,7'lik payla Türkiye 6'ıncı sıradadır" dedi.

"Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız"

Türkiye ve AB ekonomilerinin birbirini tamamlayan ekonomiler olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, "Bu çerçevede stratejik bir ekonomik ortaklık söz konusudur. Özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte stratejik ortaklığımızdan mümkün olduğunca faydalanma gereği daha da belirgin hale gelmiştir. ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece bizim konumuz değil, Avrupalı iş dünyasının da konularıdır. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde AB Liderler Zirvesinde de, ülkemizle pozitif gündem oluşturulması üzerinde durulmuştur. Söz konusu pozitif gündemin en önemli unsurlarından birisini de Gümrük Birliğinin güncellenmesi teşkil etmektedir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere, her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız. Sürecin en kısa sürede başlamasını arzu ederiz" şeklinde konuştu.

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir"

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Avrupa Birliğinde ekonominin ve sanayinin hemen hemen her alanını etkileyecek değişikliklerin hayata geçirilmesini öngördüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, "Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da getirebilecektir. Nitekim AB, Renovasyon Girişimi ile önümüzdeki dönemde Avrupa'daki binaların enerji performansının artırılması ve bu yolla emisyonların azaltılması için önemli yatırımların gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Komisyon tarafından açıklanan hedef 2030 yılına kadar AB'de 35 milyon binanın yenilenmesidir. Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça önemli görüyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL