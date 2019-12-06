: Bakan Pakdemirli: "Tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız"

06.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaları sit alanı ilan ederek koruma altına aldıklarını ve tarımsal ovalara tek bir çivi dahi çaktırmayacaklarını söyledi.

Pakdemirli, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında, sorunları yerinde görmek ve sektör temsilcilerin taleplerini almak için il il dolaştıklarını belirtti.

Uşaklı çiftçilere son 17 yılda yaklaşık 900 milyon lira tarımsal destek verildiğini aktaran Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak'ta toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlar neticesinde 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk." dedi.

Bakan Pakdemirli, kent genelinde üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için 36 bin 600 dekar alanda toplulaştırma çalışması yapıldığını, önümüzdeki 10 yıl içinde de 1,8 milyon dekar alanın tamamının toplulaştırılacağını bildirdi.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaları "Tarımsal Sit" alanı ilan ettiklerini ve bu kapsamda 657 bin dekar alana sahip 6 tarımsal ovayı koruma altına aldıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız. Ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız. 2018 yılında kilogramı 4,25 lira olan haşhaş kapsülü fiyatını, 2019 yılında yüzde 17,7 artırarak, 5 liraya çıkardık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de 2019'da 5 bin 965 üreticimize, haşhaş alımı karşılığında 16,8 milyon lira ödeme yaptı. 2019 tarımsal desteklemeleri kapsamında 12 yeni ürünü destek kapsamına aldık, 32 ürünün ise destekleme birim fiyatlarını artırdık. Verdiğimiz bütün destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 17 yılda bitkisel üretim değerini 4,7 kat, hayvansal üretim değerini de 7,2 kat artırdık."

Uşak'taki alternatif ürün yetiştiriciliğini de yakından takip ettiklerini aktaran Pakdemirli, aspir, keten, çörekotu, kenevir, kekik, lavanta, biberiye ve keçiboynuzu bitkilerinden uçucu yağ elde edilerek, bu ürünlerin başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydetti.

Uşak'ta tarımsal ihracat son 17 yılda 115 kat arttı

Uşak genelinde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Pakdemirli, burada son 17 yılda tarımsal ihracatın 115 kat artırılarak 28,4 milyon dolar seviyesine çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna, Uşak'ın da tarımsal potansiyelinin tam anlamıyla verimli şekilde kullanılacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu bağlamda bakanlığımızın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdığını bir kere daha ifade etmeliyim. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle, en yüksek artışı sağlamış olacağız. Bizim derdimiz yeter ki Uşaklı üreticimiz, çiftçimiz kazansın, yeter ki Türkiye kazansın." diye konuştu.

"Can ve mal güvenliği için 47 taşkın koruma tesisi inşa ettik"

Bakan Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya genelinde kuraklığın kapıda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fakat biz kuraklıktan değil israftan korkmalıyız. Zira bugün suyun bir damlasına muhtaç, ekilecek verimli bir avuç toprak bulamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de 'tedbir, tevekkülün bir gereğidir' inancıyla Uşak'ta orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Yani Uşak'ın topraklarına can suyu olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sulama yatırımlarımızdan önce çiftçimiz sadece kuru tarımda hububat, tütün, haşhaş, nohut ekebilirken, şimdi ikinci ürün olarak silajlık dane mısır, meyve, şeker pancarı, kışlık sebzeler, yem bitkileri gibi ürünler yetiştirilebilmektedir."

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın çok sık afetlere sahne olduğunu, bu nedenle vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kentte 47 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini anımsatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii, sel ve taşkınlardan koruyan en büyük muhafızın da ormanlar olduğunu biliyoruz. Bunun için 71,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Uşak'ta 43 köyde, 133 bin 500 adet gelir getirici fidan türü dikerek köylümüzün bütçesine destek olmak istedik. Bunların yanında 3 tabiat parkı ve 18 meteoroloji gözlem sistemi de kurarak hizmete sunduk. IPARD kapsamında Uşak'ta 382 projeye, toplam 104 milyon lira hibe verdik. Altıncı başvuru çağrısının bütçesini de 60 milyon avrodan 130 milyon avroya çıkardık. Dolayısıyla buradan bir kez daha duyurmuş olayım; destek bizden üretmek sizden. Projelerinizi hazırlayın, hibenizi alın, yatırımınızı yapın."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Pakdemirli, toplantının ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı ve Uşak Belediyesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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